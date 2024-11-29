打開孩子眺望遠方的窗 世界和平會送讀寫課進偏鄉
長期關注弱勢學童早餐的世界和平會，也關心偏鄉學生的閱讀與寫作，今年「閱讀列車」開進桃園市育仁國小、廣興國小、外社國小、保生國小、笨港國小等五校，透過「故事閱讀與寫作課程」，陪伴214位孩子成長，透過有趣的學習了解自己，開啟探索的好奇心。
世界和平會表示，「故事閱讀與寫作課程」都是以當地特色設計，有的以繪本為主，引導文字與圖像的關聯，有的是從經典文學作品出發，搭配影音，引導孩子用讀寫闡述想法。
以位於工業區的保生國小為例，當地有豐富的農業資源及特色信仰，因此老師會從世界上不同地方的文化入手，再讓學生回頭認識家鄉的特色。同樣是認識不同國家的地理、文化，笨港國小是共讀《環遊世界八十天》，由老師引導孩子練習寫摘要、繪製地圖。
育仁國小、廣興國小則以「了解自己」為主軸出發，引導學生找出自己的獨特，並鼓勵挑戰自我、追求夢想。外社國小討論戰爭的影響、良善的能量，也探索自己的未來。
世界和平會111年起也為國中生開線上讀寫課。授課老師黃淑貞指出，有學生上課時還要照顧弟妹，有人得借家長的手機聽課，有人因全家共用一個房間，只好一人上課全家聽課；每周兩小時的上課時間是孩子在現實生活中，唯一可以撕下資源班、過動兒等負面標籤的時光，因此即使現實生活艱困，但是孩子的投入與進步都讓人感動。
國二的小楷說，以前作文都亂寫，導致只有1級分，如今進步到3、4級分，「我覺得這堂課對我有非常大的幫助。」 國二的小容覺得這門課很好玩，可以讀故事、練習寫作，現在寫作文比較知道要寫些什麼，也不再討厭寫作。
世界和平會的閱讀列車，總能帶著豐富的故事豐富孩子的想像，也期盼透過讀寫課，照顧到孩子的心靈，培養他們的能力，面對未來的挑戰。
想了解更多讀寫課的故事可至「世界和平會」官網，網址：https://www.worldpeace.org.tw/index.php。
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