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強化客家青年公共參與 客委會將成立青年諮詢委員會

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
為強化客家青年公共參與，客委會將成立青年諮詢委員會。客委會主委古秀妃期待政策納入更多後生的創意與活力。圖／本報系資料照
為強化客家青年公共參與，客委會將成立青年諮詢委員會。客委會主委古秀妃期待政策納入更多後生的創意與活力。圖／本報系資料照

為強化客家青年公共參與，客委會將成立青年諮詢委員會，首屆青年委員招募資訊也於今日公告。客委會主委古秀妃表示，傾聽青年聲音，將讓客家藍海注入新世代的活力，也能讓客家政策的形成能納入更多後生的創意與活力。

客委會指出，客家青年諮詢委員會的設置，除鼓勵青年參與公共事務外，更希望擴大溝通機制，並建立客家後生與客委會交流的互動平台，以了解青年需求並提供客委會研訂政策意見參考，提升政策推動之可行性，讓青年的創意與活力，能對於客家政策產生一定程度的影響。

客委會說，為擴大客家青年公共參與，第一屆客家青年諮詢委員會預計設置五個工作小組：「公共參與小組」、「客語推廣小組」、「客家藝文小組」、「產業發展小組」、「國際交流小組」，分別研議青年參與公共事務、客語扎根及推廣、客家藝文深化及創新、產業發展及客庄創生、青年參與國際事務與交流等青年朋友普遍重視，而且影響深遠的重大客家議題，共同改變及擘畫客家的未來。

客委會表示，首屆客家青年諮詢委員會之委員招募採線上報名方式，凡年滿18歲至35歲（出生年為78年至95年）之中華民國國民，並關心客家公共事務之青年，皆可報名參加招募及遴選。相關招募資訊請上客委會官網查詢；報名連結如下：（https://forms.gle/CW2TiVkf7JmbmBPNA）。

客委會 客家 青年

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