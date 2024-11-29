國小生全班考試「大多70分上下」 家長揭真實狀況：108課綱考驗家庭

108課綱上路5年，各界褒眨不一，與過去截然不同的學習方式，不只學生需要適應，也考驗家長伴讀能力。有學生家長便表示，新課綱重視閱讀和理解，作業、考題都較以往活潑，不再是純背誦，十分考驗學生能力，一場考試下來多在70分上下，不過老師會逐題檢討考卷，身為家長「很感謝他如此用心」。

近日有家長在臉書社團「小一聯盟」有感而發，指出小孩目前是公立國小中年級生，學校可能受108課綱影響，在出題上愈來愈重視閱讀理解，老師教學方式也愈來愈多元，比過去增加了上台發表、分組活動、專題報告、學習單等內容，國數考試也多了許多素養題。

不過，由於素養題不同於過去單純背誦填鴨或計算，一場考試下來，可能全班都錯一大堆，分數多落在70分上下，「分數是常態分配，不是考安心的那種」，而老師願意逐題檢討考卷，身為家長的他覺得非常難得、超級棒，也很感謝如此用心的老師。

然而該家長也認為「現在的孩子好像大部分都跟不上」，指出108課綱讓思考變得重要，小學生變忙、家長也跟著變忙，他看導師傳的群組訊息，都是在跟家長們催作業和錯誤訂正，有些甚至已催了1個月。

他也感嘆學生家長應該意識到「現在的教育需要家長更多的陪讀和引導」，不能拿學生自律當藉口把一切都丟給老師和孩子，「孩子需要家長陪讀的時間變多，似乎是108課綱下的必然」。

文章引發不少共鳴，「我也是中年級家長，再忙再累，每天都撥時間陪伴，素養題真的需要長期培養」、「現在的小學光靠學校上課是不夠的，回家要花超多時間再複習」、「108課綱對我是一大挑戰，畢竟我們都是用填鴨式學習」、「108課綱考驗的是家長」、「陪伴本身就是一種資本…然後不是每個家庭都有」。