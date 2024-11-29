快訊

憂川普上任干預聯準會、揮關稅大刀 全球經濟暗藏危機

被反應便當不好吃…韓國瑜中午院會宣布吃麥當勞 立委一陣歡呼

民進黨前立委簡肇棟罹癌辭世…享壽70歲 支持者不捨

聽新聞
0:00 / 0:00

國小生全班考試「大多70分上下」 家長揭真實狀況：108課綱考驗家庭

聯合新聞網／ 綜合報導
108課綱重視活學活用，有家長揭露現況認為孩子不太跟得上課程。小學生示意圖／AI生成
108課綱重視活學活用，有家長揭露現況認為孩子不太跟得上課程。小學生示意圖／AI生成

108課綱上路5年，各界褒眨不一，與過去截然不同的學習方式，不只學生需要適應，也考驗家長伴讀能力。有學生家長便表示，新課綱重視閱讀和理解，作業、考題都較以往活潑，不再是純背誦，十分考驗學生能力，一場考試下來多在70分上下，不過老師會逐題檢討考卷，身為家長「很感謝他如此用心」。

近日有家長在臉書社團「小一聯盟」有感而發，指出小孩目前是公立國小中年級生，學校可能受108課綱影響，在出題上愈來愈重視閱讀理解，老師教學方式也愈來愈多元，比過去增加了上台發表、分組活動、專題報告、學習單等內容，國數考試也多了許多素養題。

不過，由於素養題不同於過去單純背誦填鴨或計算，一場考試下來，可能全班都錯一大堆，分數多落在70分上下，「分數是常態分配，不是考安心的那種」，而老師願意逐題檢討考卷，身為家長的他覺得非常難得、超級棒，也很感謝如此用心的老師。

然而該家長也認為「現在的孩子好像大部分都跟不上」，指出108課綱讓思考變得重要，小學生變忙、家長也跟著變忙，他看導師傳的群組訊息，都是在跟家長們催作業和錯誤訂正，有些甚至已催了1個月。

他也感嘆學生家長應該意識到「現在的教育需要家長更多的陪讀和引導」，不能拿學生自律當藉口把一切都丟給老師和孩子，「孩子需要家長陪讀的時間變多，似乎是108課綱下的必然」。

文章引發不少共鳴，「我也是中年級家長，再忙再累，每天都撥時間陪伴，素養題真的需要長期培養」、「現在的小學光靠學校上課是不夠的，回家要花超多時間再複習」、「108課綱對我是一大挑戰，畢竟我們都是用填鴨式學習」、「108課綱考驗的是家長」、「陪伴本身就是一種資本…然後不是每個家庭都有」。

108課綱 小學生 考卷 考題

延伸閱讀

行李箱託運被貼紅色貼紙要當心 內行人曝原因：千萬別撕

努力學習還是漏東漏西…職場菜鳥無助「總被主管罵」 網教一招解困境

賣掉還是租人？她繼承50年「老宅」無法貸款 網點方向：直接出租

108課綱上路文理補習班反增 教長：父母對孩子外語能力等有更大期待

相關新聞

強化客家青年公共參與 客委會將成立青年諮詢委員會

為強化客家青年公共參與，客委會將成立青年諮詢委員會，首屆青年委員招募資訊也於今日公告。客委會主委古秀妃表示，傾聽青年聲音...

國小生全班考試「大多70分上下」 家長揭真實狀況：108課綱考驗家庭

108課綱上路5年，各界褒眨不一，與過去截然不同的學習方式，不只學生需要適應，也考驗家長伴讀能力。有學生家長便表示，新課綱重視閱讀和理解，作業、考題都較以往活潑，不再是純背誦，十分考驗學生能力，一場考

他問什麼程度才能當家教 網：免煩惱！不同學生都有適合教法

日前有一名台灣大學學生在論壇透露，他有想當家教的意願，卻也擔心自己程度不夠，遇到中高難度的問題會無法提供解答或思考很久，也沒把握能教目標設定在滿分而非僅止於頂標的學生，對於程度普通或偏下的學生，他也認為難以抉擇欲教授的課程內容。對此，有網友分享針對程度不同學生的教法。

7頭牛幾隻腳？女兒「7×4＝28」答錯考倒老爸 網曝正解：邏輯問題

到底錯在哪？一名爸爸在Threads上曬圖分享小孩的數學考題，一道國小低年級程度的計算問題，要求學生作答「7頭牛共有幾隻腳」...

回響／蔣萬安出手！東園國小少棒有新交通車 校方致謝

本報日前揭露曾培育張奕、江坤宇等棒球好手的北市傳統少棒勁旅東園國小，因巴士年限將至，發起募款卻募款不順，市長蔣萬安今天在...

台南獨立研究競賽看到生活素養 水資源、營養午餐探究拿第一

台南市國中小學生獨立研究競賽今天在建興國中頒獎，興國高中探討青少年對火車博愛座的看法、文賢國中關注自動化科技溫室直立離地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。