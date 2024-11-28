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他問什麼程度才能當家教 網：免煩惱！不同學生都有適合教法

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友困惑，擔任家教要如何教程度不同的學生，照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage
一名網友困惑，擔任家教要如何教程度不同的學生，照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage

日前有一名台灣大學學生在論壇透露，他有想當家教的意願，卻也擔心自己程度不夠，遇到中高難度的問題會無法提供解答或思考很久，也沒把握能教目標設定在滿分而非僅止於頂標的學生，對於程度普通或偏下的學生，他也認為難以抉擇欲教授的課程內容。對此，有網友分享針對程度不同學生的教法。

原PO在Dcard以「什麼程度才能當家教呢」為題發文表示，有當家教意願，但也有許多疑問，所以發文請教網友。他補充說明自己以分科測驗考上台灣大學非冷門理工科系，數學、物理、化學都有53級分以上（滿分為60級分）。

針對自己的問題，原PO首先提到，他無法在每次升學考試都輕鬆得到近於滿分的成績，因此若遇到國高中生問難度在中高程度的問題，他擔心自己可能解不出來或得思考良久，更何況是程度已在頂標以上且目標為滿分的學生提出的問題。

不過，原PO也猜想，家教市場的學生是否普遍程度不佳，但他也因此有第二項擔憂，若教學業程度普通或偏下的學生，該如何抉擇要教哪些課程內容。

有網友分享如何教學業程度較佳的學生，「努力備課」、「我教的學生比我還強……才國小就到國外參加奧林匹亞數學競賽、英檢中高級通過、劍橋英檢SEC通過，我覺得其實因為他很聰明所以不太用特別教，遇到不會的題目只需要稍微提點他就可以了，所以好像也沒那麼可怕」、「上課前把所有題目都看熟」、「遇到當下想不出來的題目，跟學生說這題要花較長的時間解說，下次再有系統的講解」。

也有人傳授如何教導學業程度普通或偏下的學生，「除了完整解完一題之外，普遍數理不好的高中生是連解題想法都不太清楚。光是提供正確的解題思路就能幫上不少忙！」、「只要教普通程度的學生的話，那你就先幫他們把目標設定拿到80分，教那80分相關的題目跟概念，要拿90以上的那種刁鑽題都可以先放掉」、「普遍都是程度很差的才會找家教，我學生就是那種連補習班都救不了的，所以基本上都在補基礎、基礎中的基礎、基礎中的基礎中的基礎，根本也不用備課，家長也很清楚他家小孩是什麼樣子，要求也不高，所以其實蠻輕鬆的」。

也有網友建議「試教」這項管道，「所以要挑學生啊，試教除了讓學生試聽看老師o不ok，也是給老師機會看這個學生他有沒有辦法handle」、「你就先去試教看看啊」、「說真的我覺得只要有心人人都可以是家教，基本上不要學得太差都一定有對應的客群，就去試看看，頂多再試教的時候被刷掉罷了，但人生就是多嘗試呀」。

有人則建議原PO可以從國小生、國中生開始教起，「如果高中題目你需要想超過2分鐘，那就是不適合，可以當國小國中家教」、「你可以教中小學生看看，累積一點自信跟經驗」、「你怕的話就從國中開始教，國中題目應該沒什麼難度。我自己也是從國中開始教，教到他考上前三志願高中，高中班排也是前三，就一起成長的感覺XD，他拿來問我的題目，我很少遇到不會的，真的遇到了，我立即call同學求助（家長不介意）」。

台灣大學 國中生 家教 小學生 高中生

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