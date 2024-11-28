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台味圖騰創作、樹枝雷雕 高市壽山國中迎日本師生

中央社／ 高雄28日電

高雄市壽山國中今天與來自日本千葉縣翔凜中學55名師生交流，校方策劃多元「台味」特色課程，包括傳統廟宇彩繪圖騰創作、台灣原生種樹枝雷雕鑰匙圈等，傳遞台灣的人文與創意。

壽山國中今天透過新聞稿表示，壽山國中位於壽山腳下，是市區中位置「最高」的學校，校園自然開闊的空間，讓人一踏進就感受森林氣息；為台日交流活動，全校親師生總動員。

為了讓翔凜中學師生體驗道地的台灣文化，壽山國中策劃了一系列活動：帶日生創作傳統廟宇彩繪圖騰，還用台灣原生種樹枝雷雕鑰匙圈，傳遞台灣的人文與創意。

壽山國生外籍老師也帶來趣味遊戲，讓台日學生在團隊合作中更快熟悉彼此，活動高潮是台日師生一起用在來米製成蕾絲蛋捲；校方表示，台灣特色的傳統米香，征服了遠道而來的日本味蕾。

學生陳品縈、陳妍希則以鬼滅之刃「紅蓮華」小提琴曲迎賓；學生陳莉紗、陳莉雅說，她們從小跟媽媽學日文，今天終於派上用場，為了這次可以接待日本朋友，她們還親手繪製夢幻漫畫名片，希望讓日本學生愛上台灣。

校方表示，美術班學生陳鴻銘剛獲得高市學生美展西畫類第一名，陳鴻銘畫了一張翔凜中學的校景畫作，致贈翔凜中學校長栗原康德當紀念品。

壽山國中並準備頗具巧思的伴手禮，校方表示，因為日本有各式御守，因此特別從香火鼎盛的哈瑪星代天宮祈求符紙，搭配刻有台灣形狀的紅色平安符，為日本友人送上濃濃的台味祝福。

壽山國中校長林宜家表示，台灣和日本都十分重視雙語教育，這次的交流活動除了展現英語溝通能力，更加入了本土文化的體驗，讓學生真正用雙語與世界交朋友。

日本 鑰匙

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