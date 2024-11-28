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7頭牛幾隻腳？女兒「7×4＝28」答錯考倒老爸 網曝正解：邏輯問題

聯合新聞網／ 綜合報導
牛隻示意圖。圖／ingimage
牛隻示意圖。圖／ingimage

到底錯在哪？一名爸爸在Threads上曬圖分享小孩的數學考題，一道國小低年級程度的計算問題，要求學生作答「7頭牛共有幾隻腳」，不料女兒解題寫下「7×4=28」算式，竟被老師以紅筆圈起糾正，爸爸見狀仍不解其意因而發文求解，引起網友們熱烈討論。

由 @isabellathatgirll 發佈
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一道小學低年級的數學考題中，題幹寫道「山坡上有7頭牛，7頭牛一共有幾隻腳？」，並要求學生寫下計算過程。只見女兒得出答案「28隻」沒問題，但算式部分「7×4＝28」卻被老師用紅筆圈起。對此，女兒解釋，老師指出算式應該要寫「4×7＝28」，卻讓老爸不解直呼「數學好難」。

貼文一出，網友們紛紛留言，直指關鍵在於答案的「單位」，「公式：被乘數*乘數＝積，被乘數跟積要同單位」、「4×7沒錯。人家問的是腿不是牛，沒有7隻腿的牛」、「牛有（4隻腳）*（7隻牛）＝28隻腳」、「腳是主體*數量」、「沒有錯。4×7單位腳，7×4單位頭，打好基礎」。

不少網友指出，如今數學在教學上更重視邏輯思維、理解力，「邏輯問題，數學最講究邏輯思維，4×7才是正解，有乘數乘上被乘數」、「雖然答案一樣，但是現在的教法是理解力，4隻腳的牛有7頭牛這樣算」、「7×4和4×7雖然答案一樣，但意義是不同的」。

對此，有人也提供較好記憶的方法，「我都記『固定的那個數是主角』要放前面，每隻牛的腳都是4隻，所以4無腦擺前面就對了」、「四腳牛+四腳牛+四腳牛+四腳牛+四腳牛+四腳牛+四腳牛＝4×7」、「我記得國小老師說，最前面和最後面的單位要一樣」。

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