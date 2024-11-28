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回響／蔣萬安出手！東園國小少棒有新交通車 校方致謝

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市傳統少棒勁旅東園國小因巴士年限將至發起募款卻募款不順，市長蔣萬安今天在臉書發文，表示已協助募款，校方也表示感謝，學校會盡快購入新車輛，期盼讓小選手盡快搭到全新巴士。圖／東園國小提供
北市傳統少棒勁旅東園國小因巴士年限將至發起募款卻募款不順，市長蔣萬安今天在臉書發文，表示已協助募款，校方也表示感謝，學校會盡快購入新車輛，期盼讓小選手盡快搭到全新巴士。圖／東園國小提供

本報日前揭露曾培育張奕、江坤宇等棒球好手的北市傳統少棒勁旅東園國小，因巴士年限將至，發起募款卻募款不順，市長蔣萬安今天在臉書發文表示已協助募款，校方也表示感謝，學校會盡快購入新車輛，期盼讓小選手盡快搭到全新巴士。

東園國小校長陳毓卿表示，媒體報導後包含市長、立委吳沛憶等地方民意代表都協助幫忙找企業、宮廟協助募資，而過去是校友，12強國手江坤宇經紀公司也捐助70萬元，目前巴士金額已經足夠，將會盡快訂購，希望孩子們能夠早日有新巴士可搭。

陳毓卿說，校內現在21人座巴士，是2010年產出，學校於2015年購入，於明年5月就達到報廢年限，過去確實募款卻因非偏鄉被拒好幾次，這次也很感謝市府、民間的愛心援助，過去教育局、體育局在預算上一直都給予很多支持，包含萬大線共構大樓、軟硬體支援，讓這些孩子可以在更好環境學習棒球。

陳毓卿表示，今年12強賽後不少孩子也熱血沸騰，市府在資源上也給予更多挹注，絕對有助於激勵孩子，未來有了新巴士，孩子移動也更加方便及舒適，也期待孩子成績也能更加進步。

北市傳統少棒勁旅東園國小因巴士年限將至發起募款卻募款不順，市長蔣萬安今天在臉書發文，表示已協助募款，校方也表示感謝，學校會盡快購入新車輛，期盼讓小選手盡快搭到全新巴士。圖／東園國小提供
北市傳統少棒勁旅東園國小因巴士年限將至發起募款卻募款不順，市長蔣萬安今天在臉書發文，表示已協助募款，校方也表示感謝，學校會盡快購入新車輛，期盼讓小選手盡快搭到全新巴士。圖／東園國小提供

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