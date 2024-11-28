台南獨立研究競賽看到生活素養 水資源、營養午餐探究拿第一

台南市國中小學生獨立研究競賽今天在建興國中頒獎，興國高中探討青少年對火車博愛座的看法、文賢國中關注自動化科技溫室直立離地種植管理實務、成功國小研究數位學習與數學態度的調查，學甲國小則是7-11預言，作品精采又豐富。

和順國中學生張右勳、葉又瑀以「『藝』起看看我的『加』鄉—談直加弄圳的藝術共創與再生」的研究，成功引發對家鄉水資源的深層思考，榮獲國中組人文社會科學類第1名。校長杜俊興表示，透過學生的雙眼重新看見家鄉，並陪伴孩子們努力完成研究，是指導獨立研究過程中最大的收穫。獨立研究的魅力在於「獨立」不孤單，「研究」樂其中，並邀請更多人一同加入這項探索。

建興國中資優班學生李書宇、陳英真及郭恩淇的研究作品「化學溶液的光譜樂章—探討溶液濃度與溫度的光譜變化」，後甲國中鍾昀璋、林理業及郭丞于，以「蟲型仿生獸的華麗轉身—從比賽原型到斜坡王者」為題，兩隊旗鼓相當，分獲國中組數學自然科學類第1名。

學生說，在建興國中老師黃千芬及後甲國中老師林承賢各自帶領下，經歷了艱辛且充實的學習過程，但奪冠的喜悅頓時讓所有辛勞變成值得。

麻豆國小資優班學生王泰磬、葉睿珊及蔡沛融關注日常生活中的廚餘問題，提出「『盤』算『味』來，午餐新『煮』意提升學生對於營養午餐的喜愛度－以五年級學生為例」的研究，獲國小組人文社會科學類第1名。指導教師黃育炫與李翊誠表示，此研究讓學生從實踐中為生活中的議題發聲，並學會集思廣益解決問題。

永福國小資優班學生黃凱瑞、徐仲廷及蔡宜橋憑藉對數學的熱愛，從三年級開始小型研究，此次以「生存者遊戲」為題，嘗試破解遊戲的規律，獲國小組數學自然科學類第1名。學生說，這是他們國小階段最後一次參賽，能夠獲得殊榮非常欣喜，也畫下完美句點。

教育局長鄭新輝說，獨立研究是結合學生經驗或興趣、實踐與學術能力的學習活動，學生在教師引導下，根據自身興趣選定研究主題，並設計計畫以逐步完成研究。過程特別重視同儕間的合作互動，教師提供探索性和啟發式的引導，幫助學生培養批判思考能力和邏輯判斷力。今年71件作品參賽，有29件脫穎而出，16所學校149名學生及指導教師獲得表揚。