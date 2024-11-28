好消息！東園國小少棒募不到交通車 蔣萬安協助募到了
北市傳統少棒勁旅東園國小，過去曾培育張奕等棒球好手，但最近學校因球隊交通車老舊，發起募款卻因非偏鄉被拒好幾次。台北市長蔣萬安得知消息後，今天已經協助募到款，表示已經確定，東園國小棒球隊今天就會有一輛新的交通車。
中華隊12強奪冠，市長蔣萬安宣布發給非設籍、北市地主隊中華隊味全龍選手及教練獎金380萬，但台北市棒球名校東園國小報棒球隊接送選手的交通車中巴，因已經使用15年，車況不如前，維護保養費高，已到報廢年限，
蔣萬安今天下午赴議會總質詢，媒體問蔣萬安，東園國小棒球隊交通車太老舊要汰換，卻募款多次被拒絕，蔣萬安今天受訪表示，東園國小少棒隊一直是台北市的少棒勁旅，而且在各大賽事都表現非常亮眼，所以當他知道這個消息後，也趕快聯繫，非常感謝民間團體投入相關資源及捐款。
蔣說，今天已經確定，東園國小棒球隊今天就會有一輛新的交通車，也非常感謝關渡宮、松山慈惠堂、及龍山寺、家長會，大家願意支持基層，尤其孩子願意參與棒球訓練及比賽，也希望接下來每一趟接送，可以帶給小朋友更多便利，可以有好的表現。
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