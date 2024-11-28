食農教育推動有成 南市仁德、錦湖國小攜手農民拿大獎
台南市食農教育推動有成，參加全國四健作業組競賽，仁德國小榮獲幼初級A組一等獎、錦湖國小也獲得幼初級B組二等獎。學生與在地農會四健會合作，透過競賽過程了解農業、認識家鄉，認同在地文化產業，進而關懷土地，將所學深耕家鄉，回饋地方。
仁德國小老師李沂澂與青農、四健指導員攜手，帶領六年二班以「番薯嬉遊記作業組」進行食農教育課程，從校園中的小農園種植番薯開始，歷經對抗甘藷蟻象的挑戰，在學校廚房製作一道道豐富美味的番薯料理；並到小農市集義賣，將所得捐助家扶基金會，充分展現並培養學生的愛心與社會責任。
錦湖國小主任王瑞興、老師蔡靜宜與北門區農會合作，共同推動「幸福北門 魚你同在」課程，包含認識四健會、認識家鄉虱目魚產業、學習虱目魚加工、錦湖紅蔥頭植物染、虱目魚皮雕鑰匙圈DIY、動手虱目魚料理，學生需要歸納整理資料、學習心得發表，在溝通互動及社會參與的能力都有很大的提升。
市長黃偉哲表示，此次農會、四健會與學校的組合獲獎，就是最好的成果，隨著食農教育法案通過，市府致力於食農教育推廣，讓學生們從做中學，體會從產地到餐桌，學會感恩與珍惜家鄉環境與文化產業。
教育局長鄭新輝說，學校參與四健作業組競賽，課程設計針對9至15歲學生，也是人生當中最重要的學習階段之一，此次教師用心發揮創意，主題不僅具有生命力、兼具生活化，有別於傳統教學課程，讓學生走出教室，在工作中學習，達成「身、心、手、腦」兼顧，四項健全的目標。
教育局表示，為落實食農教育，教育局鼓勵學校與在地農民團體合作，共同辦理包含校園自給農園、食農遊學地圖等活動，此次競賽活動參與，除培養學童對於農業、農村及在地環境資源的了解，達到相互切磋學習的效果，也提升農業三生「生活、生產、生態」，以及食農教育、永續發展目標的素養。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言