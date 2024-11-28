南一中翁啟惠科學講座 杜元坤談AI醫學 不要怕去做別人沒做的事

為推動科學教育，南一中昨27日舉行首屆「十年卓越．翁啟惠科學教育講座」，邀請國際知名神經顯微重建權威醫師杜元坤，分享30年來在醫學開拓與人生奉獻的實踐和探索。杜元坤勉勵學生，「AI時代更需要創新，不要害怕去做別人沒做過的事。」

為培養科學人才，推動科學教育南一中傑出校友、中央研究院士翁啟惠翁啟惠每年捐贈100萬元給母校，推動「十年卓越—科學人才培育計畫」，希望透過這項計畫提升年輕學子的科學素養，並啟發更多人投身科學研究與應用。南一中為此成立學術顧問團，經過幾輪研討後，敲定以「AI時代的醫學創新」為主軸，邀請義大醫院杜元坤院長主講。

昨天下午講座吸引滿場超過3百名南一中與南女中的學生。杜元坤以「奔跑不息的醫者之路」為講題，融合豐富的臨床經驗與尖端的臂神經叢手術研究，以及音樂與美學的人文素養，探討AI時代醫學發展的未來，以及醫師應有的涵養與胸懷。

杜元坤談到，臂神經叢手術是外科界的高難度挑戰，但他透過創新的「繞道策略」及獨創的「杜氏刀法」，讓原本癱瘓的肢體得以重獲新生。除了密集實驗與文獻研究外，他使用人工智慧分析過去臂神經叢手術高失敗率的原因，進一步輔助外科醫學，從手術設計到術後復健，全面提升醫療效能，獲得劃時代的進展。30年來，臂神經叢重建歷經12次醫學革命，其中8次由杜元坤所開創。

杜元坤勉勵學生，AI時代更需要創新，不要害怕去做別人沒做過的事，「大家會笑你瘋子，那更好，表示沒人做過，你是第一個。」開創者的周遭絕不會缺少各種酸言酸語、謾罵批評，「但那些都不重要，我根本都不理會，病人會好最重要。」

杜元坤特別強調，「越接近成功，我們越要謙卑。」透過手術幫助患者突破肢體障礙，但他覺得還不夠，繼續思考如幫助患者突破心靈關卡。從小就熱愛小提琴的他，用音樂幫助更多人找回自信與快樂。義務教導病患拉小提琴，為他們成立樂團，舉辦音樂會，跟他們一起演奏。不只用音樂療癒心靈，也讓他們在演奏中找回自信，樂在其中，重新啟動人生。