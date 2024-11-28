竹市兩校獲品德教育特色學校　教師陳美玲奪傑出導師獎

教育部日前在國家圖書館舉行「2024年品德教育特色學校觀摩與表揚大會」，共計30所學校獲獎。新竹市由舊社國小、育賢國中獲得「113年度全國品德教育特色學校」榮譽；另外，教育部2024年「友善校園獎」也於日前在淡江大學舉行頒獎，竹市10年來首度獲得「傑出導師獎」由東園國小導師陳美玲奪下。

教育處指出，育賢國中以「有品育賢」的校本品德教育課程模組為軸心，整合「媒體素養教育」課程，引領學生在日益紛雜的資訊社會中，學習發展「解毐」與「解讀」的核心能力，成為成熟的世界公民。透過各種校內服務學習，創造行動實踐機會，由行動開始改變認知，逐漸內化品格的涵養，由生態減塑、語文閱讀、愛的關懷等等活動中，落實育賢六品。近年更配合全市品德教育推廣業務，將相關課程模組分享給各校。

育賢國中校長王信友表示，學校通過建置「有品校園，精彩育賢」網頁，持續經營臉書專頁，即時分享校園美善故事，激發校園正能量。並辦理「與學姊有約」活動，找來傑出畢業校友與親師生們餐敘交流，參與文創體驗活動，激勵學弟妹克服困難繼續前行，透過各種活動持續培養學生正向的價值觀和核心素養，讓品格教育成為育賢學生在學生活中不可或缺的一部分。

教育處說明，舊社國小以「舊社人的三生三ㄕˋ」為架構，源自於舊社人相信，品德教育的實施，就在「生活」的細節、「生命」的陪伴與「生存」的歷練中，積極培育學生成為懂得尊重、責任、公平與關懷的未來公民。學校將品德教育全方位地融入各項教學活動，甚至銜接至家庭教育，以六大品德核心價值為基礎，從課程融入到行動實踐，善用親師資源，攜手共好，以期為孩子創造更多的體驗。

舊社國小校長李佳穎指出，今年畢業生10班共270人在師長帶領下，參加竹市「運動i臺灣-竹步愛上運動」畢業生路跑活動，當天雨勢不間斷，即便穿著輕便雨衣，頭髮濕了，鞋子也吸飽了水，但雨水澆不熄學生的熱情，一路完賽，師生一路上為彼此加油，賽後也主動撿拾地上垃圾，無異是學校品德教育最直接顯著的成果。

教育處表示，東園國小導師陳美玲是教育部友善校園獎設置傑出導師獎項10年來，竹市首位獲獎的導師，從全台5萬多名國小導師中脫穎而出，評審高度評價其班級經營的全面性與系統性。

教育處說，陳美玲能充分了解學生，協助解決難題，鼓勵均衡發展，並長期擔任特殊生導師，展現教育熱忱。此外，陳老師結合多元主題，如服務學習、生涯教育、品德教育等，創造班級特色活動。她推動淨灘服務學習，培養學生守護海岸的行動力；引導學生撰寫自傳，促進自我認識；鼓勵使用善意語言，促進班級和諧；並透過讀報和省水減塑行動，提升環保意識。她還指導學生編寫劇本，演出反霸凌影片，從根本預防校園霸凌，深受親師生信任。