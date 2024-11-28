「班班喝鮮乳」北市乳糖不耐症學生最快下周有豆漿 學期要喝44次

班班喝鮮乳這學期上路，學生預計可以喝到44次鮮乳或保久乳，但根據統計，台北市約1.2萬名學生因乳糖不耐症等因素，加上農業部招標延宕等問題，尚未享受到政策福利。但據了解，豆漿近日已決標完成，北市教育局證實，系統上已有豆漿選項最快下周就能喝到，但配送方式、喝的頻率等，仍需和中央進一步確認。

農業部今年9月起推動「班班喝鮮乳」，但因政策上路，各縣市都略有延誤，更引發不少亂象，其中北市國小生直至10月中才喝到，更有超過9成學校，因保存問題改訂保久乳，一次讓孩子帶著好幾罐乳製品回到家，甚至因豆漿招標延期，至今還有1.2萬名因乳糖不耐症等因素無法喝鮮乳的孩子，仍未享用到政策福利。

據了解，日前豆漿已順利決標，由知名豆漿品牌「正康」得標，將提供可常溫存放12個月豆奶供學童使用，為讓鈣質營養與牛奶相同，將在豆奶中另外加入鈣質，建立獨立一條產線製作新產品，與市售販售該公司產品不相同。

北市教育局體育及衛生保健科長吳青娟證實，目前鮮乳訂購網站上已經有豆漿的選項，由於各校需求落差很大，有些學校只有個位數，有些學校需要幾百瓶，已在統計需求數量，預計本周會下單完成，最快下周就可以喝到，至於相關配送、發放方式，廠商目前正和物流討論中。

不過，目前「班班喝鮮乳」規畫學生每學期至少喝滿44次，吳青娟說，若豆漿也要比照辦理，推算12月初豆漿順利喝到，但距離學期結束也僅剩下1個多月，等同於天天要喝，目前廠商表示供應上沒有問題，但天天喝也怕學生喝膩，目前也在思考是否與喝鮮乳同步，若學期末未喝完就讓學生帶回家寒假繼續喝，這部分應授權學校決定，但也已行文和農業部確認。