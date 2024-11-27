高師大今展出70幅國際設計師海報 呼應環保永續國際潮流

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高師大校長王政彥。記者郭韋綺／攝影
高師大校長王政彥。記者郭韋綺／攝影

財團法人高師文教基金會與高雄市高師大獅子會策展舉辦「設計新生態-國際海報設計展」今在高師大開幕，這次向全球33個國家地區國際知名設計師邀展，匯聚70幅以「環保永續與ESG」為核心議題的海報，並藉此慶祝高師大70周年校慶。

下午開幕式包括高師大前校長吳連賞、校長王政彥、藝術學院院長陳立民、財團法人高師文教基金會董事長張燦裕與董事凌錦慧、高師大獅子會長孫偉哲、視覺設計系主任廖坤鴻、C-IDEA設計獎聯盟主席張芳榜及多位高師大校友設計師，還有國際獅子會300E-5區總監陳明賢率各專區、分區的獅友會長等。

國際設計師除授權高師大展出，同時透過影片說明展覽以「環保永續與ESG」的意義。高市教育局長吳立森以影片致詞，強調高師大人才濟濟，校友與基金會協助學生籌辦這次海報展，以「環保永續與ESG」為主題相當有意義，也預祝高師大70歲生日快樂。

校長王政彥在致詞時談到展覽為慶祝高師大70歲生日，匯集33個國家知名設計師，安排了70幅海報，這次藝文展集結了很多校友共同努力，也符合高師大融入國際潮流SDGs與ESG；現場並安排四維國小學童觀展，盼讓藝術教育向下紮根，相當有意義。。

前校長吳連賞說，環保永續與ESG是國際趨勢，也突顯這場海報展的核心價值，展出海報均圍繞在綠色、生態設計，以此慶祝高師大走過70年更別具意義。

高師文教基金會董事長張燦裕致詞表示，感謝基金會董事凌錦慧與高師大獅子會長孫偉哲共同來籌辦這次活動，用70幅海報慶祝高師大70歲生日快樂。

高師大前校長吳連賞。記者郭韋綺／攝影
高師大前校長吳連賞。記者郭韋綺／攝影
設計新生態-國際海報設計展今在高師大開幕，向33個國家地區募集70幅海報展出。記者郭韋綺／攝影
設計新生態-國際海報設計展今在高師大開幕，向33個國家地區募集70幅海報展出。記者郭韋綺／攝影
設計新生態-國際海報設計展今在高師大開幕，向33個國家地區募集70幅海報展出。記者郭韋綺／攝影
設計新生態-國際海報設計展今在高師大開幕，向33個國家地區募集70幅海報展出。記者郭韋綺／攝影

永續 獅子會 設計師

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