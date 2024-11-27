放棄台大學歷回鄉賣芒果乾 達人分享秘訣鼓勵學子追夢

來自台南的芒果勇士賴永坤畢業於台大工商管理學系，不過考慮到經營果園的年邁父母需要照顧，因此回鄉種芒果並將芒果加工製作成果乾，曾於2012年獲台南芒果節芒果乾評鑑第1名，今至桃園分享勵志故事，希望學生可以朝夢想前進不畏懼。

賴永坤擁有商業頭腦，但考量到父母已年邁，決定返鄉協助父母種植芒果，對芒果一竅不通的他慢慢從頭學，但因為芒果若過剩容易有浪費的狀況，決定借款買地蓋工廠，並加入產銷班學製作果乾，不過一開始不會掌握烘烤技巧，烤出來的芒果乾焦黑又硬，根本無法販售。

賴永坤經過多次嘗試及研發終於掌握烘烤秘訣，讓芒果乾保有原來的金黃色澤，軟中又帶有咬勁，成功在2012年獲台南芒果節芒果乾評鑑第1名。

賴永坤表示，他希望自己芒果乾能夠保持台灣第1名，並進軍國際，讓世界知道台灣的芒果乾品質優又好吃，他自己也持續精進英語及物理等化學知識，維持品質並推廣至全世界。

明基基金會說，本次夢想行動校園講座巡迴與新屋高中合作，讓各界勇者透過自己的故事，來激勵朝夢想前進學子，目前於全台各校巡迴已有9年時間，累積觸及43萬位高中職師生，講師陣容包含前太陽馬戲團暨表演藝術家陳星合、金氏紀錄溜溜球達人楊元慶、國際魔術大賽冠軍魔術師李佳峰、自騎單車橫跨美國東西岸7千里吳佳穎等人。