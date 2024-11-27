嘉縣擴大班班有鮮奶 受益學生超過9200人

嘉義縣政府為了提供學子完整的營養保障，在農業部補助「班班喝鮮奶」計畫基礎上，擴大補助範圍，讓嘉義縣立國高中生和鄉鎮市立幼兒園也能喝上鮮奶，受益學生超過9200人；今天下午縣長翁章梁前往朴子國中關心學生飲用牛奶狀況並共飲鮮奶。

翁章梁走進教室後也坐進座位化身「翁同學」，跟著學生一起學習查看鮮乳的營養成分標示，進一步了解鮮乳的營養價值，隨後透過Q&A，與學生輕鬆互動，分享自己平時喝牛奶的習慣等；在開飲儀式後與學生共同舉杯喝起鮮奶。

翁章梁說，先前農業部「班班喝鮮奶」全國政策推動，主要針對國小學生，嘉義縣另外擴大補助鄉鎮市立幼兒園、縣立國中和高中，受益的人數超過9200人，年度經費達1300萬元，透過每周2次的鮮乳供應，不僅提供嘉義學子們成長所需的鈣質，還能成為他們努力學習的力量源泉。