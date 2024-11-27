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淡水國小校園施工香草移植 學生擔任採收小義工

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水國小香草花園因施工要移植，美術班學生學生學習如何去採集與種植。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水國小香草花園因施工要移植，美術班學生學生學習如何去採集與種植。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區淡水國小每年都是在校園裡頭種植香草花園，而這也是學校的食農教育特色課程之一，不過最近因為學校要施工蓋新大樓，有部份的香草園地需要移植，老師就透過這個機會，帶著美術班學生，來進行香草採收移植活動，同時也讓學生學習如何去採集與種植。

淡水國小美術班老師簡芝舷表示，這些香草可是相當有意義，除了學習認識植物外，這些香草俱有附加價植，透過淡水香草街屋蔡老師，可以加工成為香草茶包，並且每年進行義賣，捐給台灣世界展望會，讓淡水國小的學童了解捐助的對象，幫助貧困兒童國家。

淡水國小在每年的學期開始，都會由美術班老師，帶著學生，來到校園當中的香草園體驗採收香草，並使用採收下來的香草植物進行製作香草茶包，而這一連串的過程更是食農教育的一環，藉由這次的校園施工，必需移植香草園的時刻，也讓學生擔起採收還有種植的重責大任，從中學習並且體驗不一樣的課程。

校園 淡水 食農教育

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