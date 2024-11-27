名醫教授共助平鎮青棒投手 1年百萬經費保護球員

中華隊世界12強棒球賽冠軍全台瘋棒球，聯新國際醫院去年起一年200萬幫助平鎮高中棒球隊醫療復健，該院運動醫學科中心主任林頌凱與國立台灣體育運動大學運傳系教授黃致豪今天下午拜訪平鎮青棒隊、表示，明年1月起以一年100萬經費，共同執行針對平鎮高中投手，運用運動科學訓練的檢、監測及訓練後恢復疲勞輔助，降低投手受傷。

12強中華隊創造歷史後，棒球成為台灣最新顯學，為扎根基層棒球，聯新國際醫院自去年起以一年200萬元經費投入平鎮高中棒球隊醫療復健及傷後訓練，林頌凱表示，平鎮高中棒球隊為國內青棒強隊，為降低選手受傷，該院一周3天前往平鎮高中針對棒球隊球員利用運動醫學，為球員訓練後放鬆恢復勞及傷後治療及復健，保護球員。

台體大運動與傳播系教授黃致豪並與林頌凱合作，共同發起提出運動醫學團隊輔助基層棒球選手計畫，以平鎮高中棒球隊投手為對象，獲體育署補助一年100萬元，明年1 月起執行，為期一年，黃致豪、林頌凱2人拜訪桃園棒球總顧問張滄彬、平鎮高中校長許唐敏，提出明年起如何幫助及保護平鎮高中棒球隊投手減少受傷，提升球隊競技戰力作法。

黃致豪、林頌凱表示，平鎮高中棒球隊為台灣青棒強權，在國內外球場奪得佳績，隊中投手健康值得關注，為減少投手受傷風險，該計畫協助該球隊教練團引進運動科學，建立科學化評評與監測系統，定期監控檢測投手訓練動作、投球角度及力量，訓練後的疲勞恢復及肩、肘受傷後檢查復健計畫，採用運科數據分析，整體降低投手受傷機會，延長運動壽命。

平鎮高中青棒投手教練羅健銘認為，這項計畫針對球隊投手訓練監測及訓練後恢復疲勞，運用運動科學數據專業評估，避免投手累積傷痛，有助保護及降低投手受傷，增強身體素質。