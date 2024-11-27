台南扎根金融教育防詐騙 華南銀行員入小四班上授課

華南銀行攜手台灣金融研訓院與台南市政府，推動「華南挺台南 CSR金融共好公益計畫」，行員入班宣導金融教育，今年邁入第2年。此一課程讓許多學生提高金融素養，近4成國小學生放棄非必要消費，過半學生因價格等考量，放棄購買，並學會辨別金融訊息真偽，能防詐騙。

華南銀行今天再宣布未來3年持續推動這項計畫，幫助更多國小學生建立「金錢用途」、「風險支出」、「家庭負擔」及「預防詐騙」等關鍵金融素養，成就更美好的未來。

「華南挺台南 CSR金融共好公益計畫」成果發表會，今天下午在台南市政府永華中心舉行，市長黃偉哲表示，投資孩子的未來，就是投資社會的進步。金融教育能幫助孩子建立正確的金錢觀，更能學會規畫未來、為人生布局。感謝華南銀行與台灣金融研訓院深耕公益，為近5000名學生帶來重要的財務知識，期待計畫能惠及更多學生，幫助他們成為未來的理財高手。

教育局長鄭新輝說，這項計畫專為國小四年級設計，由華南銀行行員擔任「CoCo老師」入班教學，透過互動遊戲與淺顯易懂的語言，傳授金錢管理、風險意識及預防詐騙等知識。課程不僅能提升學生的思辨能力，也養成負責任的消費習慣與儲蓄意識，並學會辨別金融訊息真偽，未來將鼓勵更多學校參與，讓更多學子受惠。

金研院董事長雷仲達表示，根據問卷調查顯示，課程實施後，98%的學生開始考量購物必要性，其中38%的學生主動放棄非必要消費，60%的學生則因價格或家長建議放棄購買。95%的學生展現正向財務行為，包括主動儲蓄零用錢、減少浪費，並體會家長的辛勞，深受家長好評。