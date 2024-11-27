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新北大觀國中奪華宗盃女排甲組冠軍 市府頒20萬培訓金
2024年全國第45屆華宗盃排球錦標賽，國中女子甲組冠軍由新北大觀國中奪得。新北市長侯友宜今說，華宗盃是國內四大排球經典賽事之一，大觀國中奪冠軍不易，市府頒發20萬做為培訓金。
新北體育局表示，今年華宗盃高中組以下賽事，10月底在台南市舉辦，共有16個分組級別、345支隊伍參賽。新北大觀國中在國中女子甲組27支隊伍中，歷經4場賽事脫穎而出，以全勝戰績首度抱回華宗盃冠軍獎座，創下隊史新紀錄。
大觀國中女子排球隊於2003年成立，至今已21年，歷經無數場國內大小賽事，獲獎無數，曾在教育部國中甲級排球聯賽三度拿下亞軍，於今年8月取得新北全國城市盃排球錦標賽冠軍後，開啟連冠的旅程，9月第四度榮獲全國永信杯冠軍殊榮，10月參加全國華宗盃排球錦標賽再奪冠。
隊員石蕍瑄說，學到了隊員間默契和支持是勝利關鍵，也學會堅持訓練和克服比賽中壓力，ㄧ步步地累積經驗。
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