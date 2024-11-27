全國家事類技藝競賽 新竹光復高中奪三項優勝

113學年度全國中等學校家事類技藝競賽12日至14日，本次烘焙組有66名選手、中餐組64名選手及幼兒教具製作組有66名選手參賽，新竹光復高中餐飲管理科學生陸嘉瑄榮獲烘焙組優勝第14名、吳睿哲榮獲中餐烹飪組優勝第17名，幼保科鄭琪樺榮獲幼兒教具製作組優勝第22名，取下三項優勝好成績。

烘焙組指導老師張倍菱指出，今年題目為「酒會小蛋糕」，對於蛋糕體的基本要求相當紮實，淋面的呈現與切割更是對時間分配的考驗以及速度的挑戰，裁切成4x4公分的50份酒會小蛋糕除了要維持品質一致之外，巧克力飾片也要展現水準，並且是否具有商品價值更是得分的重點。

張倍菱說，陸嘉瑄個性溫和常笑臉迎人，看似溫柔，但學習力與意志力超級堅定，在培訓期間，除了每天承受長時間且高難度的術科訓練外，假日更是經常參加校外各種烘焙相關的訓練課程。因為陸嘉瑄有很好的美術素養，在裝飾擠花的色彩調配上表現的相當典雅適宜，特別具有古典美的風格，展現出視覺及味覺的完美詮釋。

陸嘉瑄說，她知道自己在做什麼、自己想要什麼，所以接受痛苦也享受快樂。她在國中就對烘焙產生濃厚興趣，加上自學長達十年的美術，希望將來能結合美術興趣及烘焙專業技能，讓自己的烘焙興趣繼續發光發熱。

今年中餐組的術科題目為「薄脆松子牛肉粒、香煎黃魚金縷絲及創意菜純米粉料理」，選手吳睿哲以平常練習的節奏，穩健的操作手法進行本次比賽，最終榮獲全國優勝佳績。

吳睿哲說，他在國中時已對中餐烹飪有很大的興趣，因為喜歡做菜所以平常放學回家，都會幫忙家裡煮晚餐。高中選擇到光復餐飲管理科就讀，起初是因為不喜歡唸書也坐不住，認為唸餐飲管理科可以一直煮菜而不用上課，真正接觸專業課程後才發現，要學的基本功其實比想像的還要更多，理論與實務都需要用心去學習。

吳睿哲表示，他不是一位容易受控的小孩，很主觀且自以為是，真正開始接受到中餐訓練後，才發現自己能力有多不足，很多菜餚是他沒看過且沒吃過的，因為家中有經濟壓力，長輩平時忙於賺錢，到餐廳吃飯是件奢侈的事，在原本看得少且吃得少的條件下，讓這次訓練在溝通做菜重點的時間和力氣增加許多難度。

鄭琪樺說，因為姊姊在111學年度參加相同的比賽也獲得金手獎全國第五名的優異成績，因此成為激勵她努力取得選手培訓資格的動力，她自小喜愛繪畫，一直對藝術充滿熱愛，但也曾在國中受到同學的嘲笑而一度想放棄這個興趣，在一次學校的繪畫比賽獲獎後才又重拾信心，開始探索更多元的創作領域。高中加入幼保科後，發現自己不僅對繪畫充滿熱情，對手作同樣擁有極高的興趣，努力取得校內選手資格後開始更積極練習調整每次的創作成品。

比賽的最後一天得知自己成功入圍並上頒獎台領取證書時，鄭琪樺說，看到自己名字在全國的入圍名單中，真的非常驚訝感動，即使排名未達原本給自己的最高期待，但這一切辛苦的過程都是值得的，因為自己全力以赴了。