培育冠軍搖籃....北市東園少棒隊募不到款換新車 校方無奈

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，台北市長蔣萬安宣布發給選手獎金400萬元，但北市傳統少棒勁旅東園國小換交通車卻困難重重。校方表示，現有二手交通車的問題多、維修費高，今年決定再募款換新車，卻因非偏鄉學校，募款被拒絕好幾次。

東園國小少棒隊1943年成軍，迄今征戰謝國城盃全國少棒錦標賽、諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽、國小棒球聯賽等全國大小戰役，屢獲佳績。多年來，隊員人數居全國各校之冠，疫情前一度多達85人；畢業校友為12強棒球賽中華隊的中信兄弟游擊手江坤宇、富邦悍將投手張奕等人。

東園國小校長陳毓卿表示，少棒隊8成以上學生都是慕名轉學來就讀，不少人每日搭火車、捷運、公車通勤，現在全校6個年級共72人，分為一軍、二軍、三軍及小小兵，對外比賽時常仰賴家長自發性協助載送。

陳毓卿提到，2015年東園少棒隊榮獲謝國城盃冠軍，取得威廉波特亞太區代表權，同年7月中赴中國桂林參加亞太區錦標賽摘冠，取得進軍威廉波特世界少棒錦標賽參賽權，回國後由富邦捐贈120萬元與家長募款40萬元，購得2010年份的二手21人座中型巴士可接駁學生。

她說，該輛中巴使用已達15年，車況確實大不如前，維護保養費用高，也已到報廢年限，因此今年決定募款購買一輛21人座新車，未稅價要387萬元，目前贊助積少成多已有110萬元。

陳毓卿說，北市體育局、教育局確實都有補助教練費、外出旅運餐宿費等，但補助金規範有上限，東園球隊人數多，每年開銷龐大，有時到外縣市比賽晉級會多留宿幾天，例如11月19日至23日的台南巨人盃全國少棒錦標賽，球隊18日南下參加，一路過關斬將奪冠二連霸，6天開銷花費不少，下月嘉義諸羅山盃將派4隊出征也是如此。

「因為東園不是偏鄉學校，募款被拒絕好幾次」，陳毓卿不諱言，經常有人認為北市球隊地處首善之都，經費應該相當充裕，其實也是仰賴家長後援會大力協助及尋求贊助，支應集訓、比賽等花費，才能永續經營。