影／雙喜臨門 台中梧棲大德國小謝佩君母女獲全國語文競賽特優

113年全國語文競賽在花蓮縣舉辦，本月23、24日來自全國22縣市語文的優秀選手齊聚，台中市梧棲區大德國小謝佩君老師及其目前讀國中一年級的女兒曹宸瑋母女檔，今年分別代表參加「台語朗讀教師組」及「寫字國中組」雙雙榮獲全國特優。

梧棲區大德國小老師謝佩君老師去年參加「台語字音字形組」獲全國特優後，今年113年再度跨組別挑戰「台語朗讀教師組」，再次獲全國特優，成為台中海線地區連2年拿教師組全國語文競賽特優的老師。

謝佩君去年獲獎後，幾經思考，決定跨組別，平時訓練學生參加語文競賽外，自己利用晚上時間，讀稿正音練聲情，勤奮練習到晚上10點，暑假及假日更勤練不輟；她剛開始遇到許多瓶頸及挫折，但都不放棄參賽念頭。

謝佩君也常利用機會，站在多位同事面前大聲朗讀，訓練自己的台風及膽識，從區賽、市賽一路打進全國賽；在台中市全國賽選手訓練時，她總是第一個到場練習，也練到晚上8點才離開，過程中也曾因達不到訓練老師要求，壓力太大，回到家一個人躲起來默默哭泣，深怕讓家人知道，也擔心影響同時參加全國賽的國一女兒曹宸瑋。

讀沙鹿區鹿寮國中一年級的曹宸瑋，曾於111年讀梧棲大德國小時，由方翠禪老師指導，在5年級時就獲得挑戰全國賽的資格，更代表台中市參加「寫字國小組」獲得特優，今年剛上國中一年級，順利在市賽中脫穎而出拚進全國賽，平時除溫習課業之餘，也利用晚間及假日勤加練習，今年113年順利獲得「寫字國中組」全國特優。

中市梧棲區大德國小由方翠禪老師指導的「寫字國小組」學生，今年也獲得全國特優，該校學生代表臺中市已連續4年獲得「寫字國小組」全國特優。