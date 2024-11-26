臺日營養午餐食譜交換 金山高中師生品嚐和食

農業部農糧署與大享食育協會共同舉辦「2024臺日韓學校午餐食譜交換及供餐交流行動」選出全臺灣共12所學校分別與日本、南韓進行配對。其中，新北市立金山高級中學錄選為12所參與學校之一，與日本群馬縣川場村立小學進行午餐食譜交換，讓全校師生都能品嚐到日本和食營養午餐的美味！

金山高中校長陳玉桂說，這次日本群馬縣川場村立小學所提供的食譜為營養教師-本間直美與川場村立小學營養午餐委員會學生所共同票選最受歡迎的菜色：白飯、大豆炒豬肝、梅漬小菜、豬肉味噌湯、優酪乳、蘋果。菜單設計理念以「在地食材、和食」為主軸，希望將和食的美好傳遞給每一位孩子。

而新北市立金山高級中學自立廚房營養午餐全國聞名，去年榮獲偏鄉學校午餐MENU(明日)之星，今年8月更榮獲教育部國教署113年度推動學校午餐科技創新計畫「午星獎」殊榮！這次，營養師劉庭妤以臺灣是美食王國，小吃、傳統夜市、熱炒店更是臺灣獨有的美食文化，讓許多外國遊客來臺旅遊都一定會去踩點！因此，食譜設計概念以臺灣經典小吃、熱炒店菜色作為設計主軸，希望能讓日本學生品嚐到台灣的特色美食：紅豆紫米飯、砂鍋魚丁、鈣多多地瓜葉、好彩頭貢丸湯、鮮奶、香蕉。

金山高中學生蔡馨伶分享，日本的營養午餐比較像家中會煮的家常菜，其中大豆炒豬肝這道菜非常特別，因為本來害怕豬肝的腥味，沒想到全部都吃完了才發現剛剛吃起來像豬肉的食材，原來是豬肝，非常好吃，一點都沒有腥味。

還有金山高中營養師劉庭妤說，知道入選活動的當下，非常興奮與開心，相信是一個很棒的體驗。但當拿到日本食譜時卻非常震驚與懊惱，因為，竟然是在臺灣營養午餐中從來沒有出過的食材-豬肝，為此大傷腦筋！既想要完整復刻日本食譜，又要符合臺灣營養午餐食材須有認證標章的規範，好在食材供應商很給力能夠提供具有國產生鮮豬肉追溯碼的豬肝，讓午餐食譜交換能夠順利進行。

新北市立金山高級中學致力於推動國際教育，先前曾與美國紐澤西羅倫斯高中合作線上教學，也分別與越南京北國際學校、日本河內高校進行交流，相信此次2024臺日韓營養食譜交換與供餐活動，更是讓新北市立金山高級中學拓展國際視野、體驗不同國家飲食文化、在餐桌上與世界交朋友！