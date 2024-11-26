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大陸桌球王子馬龍27日抵台 首站將造訪這所女校

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸桌球王子、中國隊奧運史上首位「六金王」馬龍應馬英九基金會之邀，將於27日抵台。（中新社）
大陸桌球王子、中國隊奧運史上首位「六金王」馬龍應馬英九基金會之邀，將於27日抵台。（中新社）

大陸桌球王子、中國隊奧運史上首位「六金王」馬龍應馬英九基金會之邀來台交流，將於27日上午抵台，預計27日下午將隨團前往中山女中。

馬龍在中國大陸運動員名錄上堪稱傳奇人物之一。綜合央視、最人物等陸媒報導，馬龍1988年出生於遼寧，5歲開始練球，從15歲入選大陸國家隊，2006年年僅18歲即出征德國布萊梅世界桌球錦標賽團體賽，拿下第一個團體世界冠軍。

2012年倫敦奧運，馬龍出戰桌球男團比賽，獲得冠軍；2016年里約奧運，馬龍又拿下單打冠軍，且成就大滿貫。五年後，馬龍在東京奧運衛冕男單冠軍，成為唯一一個「雙圈大滿貫」球員。

這期間，馬龍被隊友票選為隊長，「龍隊」稱號一直被叫到現在。也因馬龍相較其他隊友擅於應對媒體與公眾發言，大陸網路常流傳不少視頻，當年輕隊友如樊振東、王楚欽詞窮時，都會讓「龍隊」應對，顯見「龍隊」是大陸國乓精神領袖外，也是安定象徵。

作為運動員，馬龍有強烈的自律精神。隊友透露，馬龍永遠都是隊裡訓練時間最長，也最刻苦的那個，「他就是個勞模。」每天的訓練，馬龍來得最早，走得最晚。不論是訓練、洗澡、治療、粘球拍……每個環節與細節，他都有著嚴格的計劃安排。

但馬龍一路走來並非順遂，在各種勝利紀錄背後，也有少為人知的低潮，包含身體上的與心理上的各種掙扎與較量。

心理層面上，他在2012年拿到第一枚奧運金牌就認為不能「輸球」，這帶給他極大的壓力。從2009年至2013年間，馬龍三次參加世界桌球錦標賽卻止步半決賽，登上世界第一寶座卻面臨三大賽（世界桌球錦標賽、桌球世界杯、奧運桌球比賽）單打項目戰績不佳。球場的挫敗讓他一度考慮退役，最後還是撐了下來。

另一方面，因常年征戰，馬龍腰部、頸部都有過傷病，手腕和膝蓋已經超負荷，左腿膝蓋的磨損、鈣化越來越嚴重。為了能繼續站在球場，他選擇在2019年接受手術，手術成功，但回到球場又是一段新歷程，「腿是回來了，球沒了。」馬龍沮喪地說。

直到2020年的國際桌總世界巡迴賽總決賽上，馬龍戰勝樊振東，才時隔一年零六個月再次獲得單打冠軍。他當時在頒獎儀式前自語「感覺是在做夢一樣，不知道是不是在做夢。」在歷經術後回歸球場，這個時刻對他來說很重要。

隨著年齡增長，馬龍競技狀態下滑，但也越來越成熟，雖然輸球還是會影響情緒，但他試著跟輸贏和解。球場上的他依然展現良好調整力、穩定性，但同時也儘情揮舞、大吼，享受每一場比賽。

據馬英九辦公室25日公布的行程，馬龍等一行人27日抵台後，將到訪中山女中。後續幾天將前往林安泰古厝、台北故宮博物院、孔廟、101大廈、淡水古蹟博物館等景點參訪。

馬龍27日隨團來台參訪，預計將掀起一陣旋風。（新華社）
馬龍27日隨團來台參訪，預計將掀起一陣旋風。（新華社）

古蹟博物館 東京奧運 馬英九

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