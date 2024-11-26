水資源再利用 竹市大庄國小首獲台美生態小學銀牌認證

新竹市香山區大庄國小日前以「水與交通路徑」為主軸，結合SDG 6淨水與衛生作為此次認證主題，榮獲環境部台美生態學校夥伴計畫「銀牌認證」肯定。市府說，這是竹市第一所獲得台美生態學校「銀牌認證」的學校，竹市還有香山、港南、戴熙國小及建華國中，皆已得到「銅牌認證」。

教育處表示，在水資源認證方面，大庄國小學生透過行動，研究在日常生活中認知到節約用水的概念外，也在導師帶領下到社區向社區民眾宣導節約用水與水資源再利用措施。

交通認證方面，從建置通學步道導向減少碳足跡，並由學生主導，全校參與進行環境檢視的歷程，由行動策略改善，從減少水資源的浪費及探討通學步道改善，讓省水和減碳兩面向皆能應用在校園生活中，共同為台灣的永續盡一分心力。

大庄國小陳姓學生表示，透過上課、參與實際社區活動，學到組長如何帶領組員取樣和監控記錄，還有如何團隊合作，和組員及各組間討論交流，並統整資料向老師回報成果與進度，這些學習過程讓他受益良多，並對往後進行科學實驗有很大的幫助。

大庄國小歐姓學生說，透過參與台美生態的認證活動，提升了自主學習、資料分析與口頭發表的能力，例如從水質檢測數據知道水的酸鹼度和雜質含量，雖只是很初階的檢測，了解水是否能飲用、灌溉、戲水，但經過嚴格的水質處理步驟，都是以前課程中沒學過的新知識，這些活動讓他從自然生活中開拓了視野。

教育處長林立生表示，肯定大庄國小全體師生的努力，獲得臺美生態學校銀牌認證。台美生態學校理念與環境教育相扣環，希望未來透過教育，讓孩子們持續學習友善環境、愛護環境，一起成為環境的守護者，共同為2050年的淨零社會努力。