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食育也可這麼教！台南老師化身總鋪師 入圍教學卓越獎

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市文賢國中教學團隊設計「府城新食育‧文賢食踐家」方案課程，培養孩子3C素養。記者鄭惠仁／翻攝
台南市文賢國中教學團隊設計「府城新食育‧文賢食踐家」方案課程，培養孩子3C素養。記者鄭惠仁／翻攝

台南市文賢國中教學團隊設計「府城新食育‧文賢食踐家」方案課程，深耕10年，入圍教育部教學卓越獎。老師扮演總鋪師，端出一道道讓學生樂於學習的新食育課程佳餚，也創造出讓孩子展現多元能力的舞台，成為新食育3C素養的「食踐家」。

教學團隊成員陳一仁、陳怡如、魏妤珊、魏小芳、蔡佩伶、郭小翠、孫麒凱，校長陳一仁表示，此課程以府城四百年的飲食(EAT)文化底蘊啟動食的探究力、食的鑑賞力、食的策展力，讓孩子食出競爭力，成為新食育3C素養的食踐家，我們帶領學生走出教室，強化「學習」與「飲食」的連結，以新食育培養學生成為能吃、懂吃的府城食踐家，也喚醒學生潛力，讓學生有能力展現自己獨一無二的風味。

課程以EAT為主軸，編訂三個年級9套校本新食育教材，內容包含E府城食百味，引領學生探索府城食文化，從當令鮮食到府城風味；A吃貨細玩味，讓學生解析在地商圈職人，提升AI科技吃貨鑑賞力；T食踐展品味，學生轉化飲食知識永續行動，拓展國際公民參與力。課程緊扣108新課綱精神，讓「課程內容在地化，學生表現素養化」，讓孩子吃得健康、吃在地、吃永續，更吃出未來的競爭力，進而協助學生成為具備探究力、鑑賞力、策展力3C素養的人才。

過程中，發現學生能運用資源、互相協調配合，與人互動分享、建立關係，並說出好故事，展現食的策展力；學生也因此具備府城食公民的知識與德行，參與食議題行動，以創新的飲食經驗，展現食的鑑賞力；並擁有資訊識讀能力，能主動關懷他人、實踐行動方案、展現自我價值，展現食的探究力。

「老師提味秘方，畫龍點睛式豐富3C素養層次」，教務主任陳怡如說，透過建立教學模組化、差異化教學、雙語國際化、美感餐桌等，讓課程創新有趣，並且推廣到社區，以及跨校共享，「食」力不藏私。展望未來，以新AI科技領航，再探台灣飲食文化，躍向國際。

台南市文賢國中教學團隊設計「府城新食育‧文賢食踐家」方案課程，深耕10年，讓新食育課程入圍教育部教學卓越獎。記者鄭惠仁／攝影
台南市文賢國中教學團隊設計「府城新食育‧文賢食踐家」方案課程，深耕10年，讓新食育課程入圍教育部教學卓越獎。記者鄭惠仁／攝影
台南市文賢國中教學團隊設計「府城新食育‧文賢食踐家」方案課程，培養孩子3C素養。記者鄭惠仁／翻攝
台南市文賢國中教學團隊設計「府城新食育‧文賢食踐家」方案課程，培養孩子3C素養。記者鄭惠仁／翻攝

3C 素養 食農教育

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