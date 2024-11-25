國小生向40國發表搶救古蹟經驗 用特色零食做文化交流

2024年DFC全球孩童年會於11月21到24日在杜拜舉行，兩名台中建功國小的學生，面對來自40個國家的孩童，發表該校搶救市定古蹟「詔安堂」的作法，也透過「你吃飽沒？」的打招呼方式以及特色零食，和其他國家進行文化交流。

DFC全球孩童年會匯聚來自40個國家的500位孩童集結發表「全球孩童創意行動挑戰」，由印度河濱學校校長吉蘭・貝兒・瑟吉發起，讓孩子分享如何用創意解決在地永續問題。

台中建功國小學生昨代表台灣登台發表，該校永續挑戰行動「永續家鄉尋寶記」，10年來經歷透過搶救、推廣、永續保存三階段，成功搶救學校附近的「詔安堂」為市定古蹟，孩子透過遊說市議員、設計導覽周邊景點走讀地圖、製作文創商品籌措經費等行動，發揮搶救古蹟的關鍵力量。

建功國小學生于承新、郭士霆向全場來自各國的孩童分享自製的詔安堂明信片，介紹擁有九十七年歷史的詔安堂，包含閩客式的三合院建築、大阪式的菸樓，詔安堂見證了早期人民生活、菸業的特殊歷史，是目前台灣極少數保留完整的庶民古蹟。

DFC年會期間，台灣孩童也進行許多文化交流活動，兩位學生從交換台式打招呼「你吃飽沒？」到分享小王子麵、七七乳加巧克力等特色零食，發表行動前的國際之夜，更在晚會上表演武術，各國孩童紛紛爭相合照。

DFC台灣執行長許芯瑋表示，台灣孩童的創意無窮，本次年會上兩名學生一次接觸40個國家的孩童，足以打開孩子的國際視野，開拓對未來發展的想像，並在過程中確立自信。未來希望能加速推動亞太區馬來西亞、新加坡、日本等國，進行種子教師學校訓練、學校的雙向交流，分享台灣教學經驗，也將國際經驗回饋到台灣教學現場，希望一起突破單一成績的框架，讓孩子看見自己的潛力。