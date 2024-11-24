台江小學生首次縱走嘉南平原全程15公里 驗證讀萬卷書行萬里路

台南社大台江分校推動台江水圳「文化路徑」流域學習行動，探索山海圳綠道，今帶領長安國小親師生，以徒步方式，從後壁火車站出發，走過八掌溪水橋，來到南靖糖廠，中午走抵水上媽祖廟，全程15公里，寫下長安國小師生首次縱走嘉南平原的紀錄。

社大台江分校表示，19年前小台江河流讀書會，發起守護嘉南大圳運動，號召水水長安等台江流域學校，倡議從台江出發，緣溪行，沿山進，種樹築道，規劃嘉南大圳國家綠道，經過十幾年努力，終於在2018年，由農水署完成嘉南大圳國家綠道，縱貫嘉南平原。

今年台江流域學習，為推動台江水圳文化路徑，規畫從台南搭火車到後壁，以徒步方式，縱走嘉南大圳，今早抵達後壁火車站後，沿著後壁國小的友善上學步道，一路走上嘉南大圳國家綠道，經過土溝、上茄苳、八掌溪，走到北回歸線、嘉義縣水上鄉媽祖廟，實際體驗認識沿線嘉南平原的風土民情，以及田園風景，同時調查記錄嘉南大圳周邊的植物昆蟲生態。途中遇見來台旅行的新加坡朋友，騎著單車遊嘉南大圳，學生順便介紹台江的特色景點，牽起國際情誼。

長安國小小市長陳書嚴分享，沿途看到很多果樹、清澈的水圳，美麗景象讓自己深刻覺得，我們要保護水圳，恢復水圳生態，才不會像血管老化堵塞。

學生高瑀彤說，觀賞風景的同時，隨同老師告訴有關水圳的故事，了解這個地方的歷史，也知道了河川的危機，因此我們要守護河川， 「河流像血管，血管阻塞就會死掉；那河川乾枯，大自然就會死亡。」陳品橌表示，這趟踏查，可以盡情地欣賞喜歡的事物，走路是我最愛的過程。