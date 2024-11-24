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老師帶頭霸凌？家長怒小二兒子「座位被孤立」 連戶外教學都不想去

聯合新聞網／ 綜合報導
家長爆料小二生疑似遭老師霸凌。示意圖／Ingimage
家長爆料小二生疑似遭老師霸凌。示意圖／Ingimage

老師帶頭霸凌小二生？有家長爆料，近日老師向他反映，小孩在學校「拿球丟人」，他到校後才發現事實與老師的說法大有出入。不只如此，他的小孩疑似遭到老師針對，在教室的座位被安排在角落，周邊都沒有其他同學，如今小孩睡前會因為焦慮咬手指，甚至連戶外教學都拒絕參加。

一名網友爆料公社發文表示，他的小孩就讀小學二年級，近日接獲老師通報，孩子在學校為了搶球惡意拿球丟人，導致對方受傷，而且沒有主動道歉，老師要求他多加指導小孩處理事情的方法。原PO隔日至學校了解情況，結果問了同學後，才得知他的小孩在事發當下就有道歉，而且也不是出於故意。

該網友不解，事情原委與老師的說法出入過大，接著他到教室後發現小孩的位置特別奇怪，竟然是在教室側邊角落，左右都沒有其他同學，疑似是被孤立。老師解釋是因為原PO的孩子會影響其他人上課，因此才將座位隔開，原PO向老師說，「可以排在所有同學中間的最後面，我無法接受小孩這樣被隔開」。

後續老師不滿，請學校主任出面溝通，老師甚至還聲稱「我把他（孩子）排在我後面，我是特別照顧他」，原PO依然無法接受，只好開始拍攝座位的照片，接著也有打電話至相關單位投訴，但對方也認為老師沒有違規。

該網友無奈表示，「小孩睡前會焦慮，硬是為了不睡而吃三碗飯，只為了不睡開始咬手指，晚上要跟媽媽睡，小孩連最期待的戶外教學都拒絕參加」。

其他人留言，「以前的學校老師們就有這樣了啊，只是說了也沒有用，教育局不管」、「這種老師實在是…」、「我也碰過這樣的狀況，那個老師還帶頭幫我取外號，帶全班排擠我。後來換老師後，就整個大反轉」、「我體會過，年級越小的那種班導師越會欺負，他們都仗著孩子弱小」、「親身體驗過…曾經也試著嘗試與接受改變，但老師沒有任何改變，孩子情緒越來越低落，二話不說馬上轉學」。

不過也有網友緩頰，「那個座位如果是我我真的不能接受，會請老師立刻幫小孩換位置，但是老師有說是為了不影響其他同學，小孩會做什麼會影響其他同學的事有問老師嗎？」、「是不是模糊焦點了？第一兒子拿球打人了嗎？第幾次了？後續呢？你對孩子的態度是什麼？第二老師編列特別座給孩子，什麼原因？什麼因素？老師說會擾亂其他同學的受教權益？還是什麼問題？第三確定老師霸凌孩子嗎？接下來要怎麼做？通告教育局？有很多的問題必須想清楚，而非冒然的行動，在還沒發生前的事情都不算事情」。

教育局 爆料公社 霸凌

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