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屏女創校92年首位女性家長會長 仁愛一條街學校她都當過

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣在地企業中洲建設董事長妻子邱金英接任國立屏東女中家長會長，也是屏東女中創校92年來首位女性家長會長。記者劉星君／攝影
屏東縣在地企業中洲建設董事長妻子邱金英接任國立屏東女中家長會長，也是屏東女中創校92年來首位女性家長會長。記者劉星君／攝影

屏東縣在地企業中洲建設董事長妻子邱金英接任國立屏東女中家長會長，也是屏東女中創校92年來首位女性家長會長。女力崛起，邱金英說，多方設立獎勵金給予學生、教師獎勵，全力協助學校推動校務，提升學生學習環境。

屏東女中設校92年，是屏東縣女學生的第一志願，也是屏東縣唯一女校，屏女僅音樂班有招生男生。屏女位在仁愛路上，校長楊榮豐形容，來念屏東女中，免費送一個大公園、兩個百貨公司，還有美食一條街，形容學校前方有屏東公園、鄰近縣內兩個百貨公司，周邊生活交通便利。

屏東女中家長會長首位女會長邱金英這學期起接任，邱金英的女兒就讀高三，她說，全力協助學校推動學校事務，創造多元化學習環境，屏女是女校某些方面比較保守傳統，希望能更活潑一些，她也會多方設立獎勵金給學生、老師。

邱金英說，女兒在「仁愛一條街」就讀，從仁愛國小、明正國中到屏東女中，她一路擔任家長會長，感謝老公黃啟倫全力支持，她才能無後顧之憂為教育界服務，希望她的積極投入能帶動女性朋友一起關心教育，營造優質學習環境，讓下一代接受更好教育。

屏女校長楊榮豐表示，邱金英是中洲建設老闆娘，人脈豐沛、熱心公益且重視教育，擔任過仁愛國小、明正國中，到現在屏女家長會長，這三所學校歷史加起來今年剛好270年，新任會長經驗豐富，絕對是屏女強而有力的後盾，讓屏女愈來愈好。

屏東縣在地企業中洲建設董事長妻子邱金英（左四）接任國立屏東女中家長會長，也是屏東女中創校92年來首位女性家長會長，會長交接典禮邀請屏女儀隊演出。記者劉星君／攝影
屏東縣在地企業中洲建設董事長妻子邱金英（左四）接任國立屏東女中家長會長，也是屏東女中創校92年來首位女性家長會長，會長交接典禮邀請屏女儀隊演出。記者劉星君／攝影
屏東縣在地企業中洲建設董事長黃啟倫（右）妻子邱金英（中）接任國立屏東女中家長會長，也是屏東女中創校92年來首位女性家長會長，校長楊榮豐（左）頒發家長會長證書。記者劉星君／攝影
屏東縣在地企業中洲建設董事長黃啟倫（右）妻子邱金英（中）接任國立屏東女中家長會長，也是屏東女中創校92年來首位女性家長會長，校長楊榮豐（左）頒發家長會長證書。記者劉星君／攝影

屏東縣 教師

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