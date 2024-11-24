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校園新鮮事／客語小詩人蕭宥 用母語關心世界

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
蕭宥用客家母語表達關心世界看法。記者尤聰光／攝影
蕭宥用客家母語表達關心世界看法。記者尤聰光／攝影

「醒來个該一秒鐘，你敢識想過，生命，係麼个色」，台東女中學生蕭宥用客家母語寫詩，多次獲得文學獎座，「生命个色」這首詩作還放入校史室典藏，今年她的表現更上一層樓，接連奪下教育部第9屆閩客語文學及吳濁流文學獎客語詩首獎。她說，自己只想用母語表達對世界的關心。

蕭宥小學二年級時受到客語薪傳師啟蒙，開始學客語，開啟客家文學創作之路，14歲取得客語中高級認證，2022年獲後山文學獎國中組新詩首獎，去年以全客語寫作，獲高中組新詩第2名。

她的客語創作沒刻意投稿，只想把對世界的看法用文字書寫下來，從沒想過得獎，因為父母曾對她說過，「若有一天去計算多少作品時，就失去了創作的樂趣」。今年她的表現更上一層樓，「生命个色」詩作4月份參加教育部第9屆閩客語文學獎獲得首獎，以白色恐怖政治受難者為題材所寫的「火燒島」，也獲得吳濁流文學獎客語詩首獎。

校長王垠說，學校努力經營良好的語文環境，鼓勵學生參與校內外語文及文學獎，蕭宥與其他對客語有興趣的同學共同成立「臺東講客少年團」社群，平日交流，一起學客語，進行文學創作。獲首獎的詩作「生命个色」已收在校史室，供做學弟妹典範。

客家 客語

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