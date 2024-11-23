南市巨人盃全國少棒錦標賽落幕 東園國小勇奪冠軍

近期國人高度關注棒球運動，除世界棒球12強賽事外，2024台南市巨人盃全國少棒錦標賽決賽，今也在亞太國際棒球訓練中心少棒主球場辦理，來自全台各地及韓國京畿道共40支球隊，歷經5天激戰，最終由來自台北市的東園國小拿下冠軍。

南市體育局指出，今年台南市巨人盃全國少棒錦標賽，吸引來自全台11縣市及韓國京畿道，共40支球隊參與，透過激烈精彩的循環積分賽後，由台南市立人國小、新北市民安國小、台北市東園國小及韓國京畿道挺進4強，今早舉行四強賽，吸引不少球迷為小將加油打氣。

最後，由東園國小以9比2拿下最終勝利，奪得2024台南市巨人盃全國少棒錦標賽總冠軍，亞軍為民安國小，季軍為韓國京畿道，殿軍為立人國小。

體育局表示，台南做為台灣棒球重鎮，棒球一直是台南市體育重點發展項目，市府相當重視基層棒球運動發展，積極建構選手培訓體制，棒球能夠如此蓬勃發展，主要來自於各位選手的努力訓練，以及教練們無私的指導奉獻。