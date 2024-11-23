「綠癌」攀登苗栗三員縱走北段 彰化偏鄉學童盼清除

小校班級人數少，較有機會戶外教學。彰化縣二林鎮香田國小17名四年級小朋友，和22名師長、志工齊心挑戰苗栗縣三員縱走北段，沿路看到很多植物，也很多強勢外來種小花蔓澤蘭，真正看見台灣自然環境潛藏危機。

香田退休主任蔡秋雄返校指導山野教育，由北而南依序走完員屯山、員屯山南峰、雙峰山北峰、雙峰山、雙峰山西峰，完成苗栗三員縱走北段6.7公里的路程，沿途認識戶外植物小花蔓澤蘭、九節木、月桃葉、燈稱花、也說明兩個山谷之間的稜線地形，苗栗三員縱走北段海拔高度雖不算高但稜線地形起伏，爬上爬下，考驗小朋友的專注度與體能。增長小朋友的多元山野教育學習視野。

四甲洪姓學童今表示，因為要一起完成這次任務，他聽蔡主任的話，經常留意隊友是不是隨時在身邊，並關心體能狀況。鄧姓學童說，從這次登山，他知道苗栗縣被稱作山城是因為這個縣市有很多山，三員縱走就是一座很有挑戰性的路程。

一路上看到很多小花蔓澤蘭，這個強勢外來種適應台灣環境，有「綠癌」之稱；邱姓學童說，它會覆蓋被攀爬的植物，讓植物無法接觸到陽光而死掉，對自然生態有很大危害，它已從平地蔓延到山上，應該設法清除。

香田國小校長鄭培華表示，山是一所學校，彷彿擁有謙卑與壯闊的胸襟，老師帶領小朋友走向山野，向山學習並認識戶外植物、稜線地形，學校感謝退休主任蔡秋雄、台中南湖社大志工老師和秀傳錫卿基金會醫療志工陪伴，讓山野教育順利進行。