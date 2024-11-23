南新國小暖師陳舜欣腦血栓驟逝 學生真情祝福「天上可以看到」

嘉義縣太保市南新國小教師陳舜欣近日在健身房運動時突昏倒，送醫診斷為右腦血栓，腦壓過大手術開顱減壓，但因腦幹受損嚴重，家屬忍痛決定拔管，11月16日病逝，讓學校師生悲痛不已，告別式今在嘉義市立殯儀館舉行，師生到場送她最後一程。

陳舜欣離世讓全校陷入哀痛，輔導室安排專輔老師入班輔導學生，幫助孩子們面對老師過世的消息。黃姓學生在信中寫道「我愛老師！想老師了」，言辭中滿是思念與不捨；另一名學生的母親則感謝陳老師的教導，稱她為「最溫暖的老師」，表達無限懷念。

家長委員葉建利說，陳老師教學能力卓越，在課堂上用心教導學生，耐心解答學生疑難雜症，也課堂外也盡心盡力，讓家長們學習到如何教育孩子、陪伴孩子成長，是不可多得教育楷模，最後與孩子一起出席告別式，送陳老師最後一程，學習生命教育課題。

校長莊政道說，陳舜欣畢業於嘉義師範學院社會教育學系，1999年起在南新國小服務，近10年來擔任低年級導師，在南新國小服務24年作育英才無數，對教學充滿熱忱，將學生視如己出，親師互動良好，受學生及家長愛戴不已。