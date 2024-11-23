快訊

異世界電梯？開和關還多一顆按鈕 內行人解惑大讚：超貼心

完全不會流汗！專家教飯後10分鐘小動作「有效減緩血糖飆升」：坐著就能做

薄瓜瓜喜宴中西合璧 東方紅喜氣結合西式戶外婚禮雙元素

聽新聞
0:00 / 0:00

南新國小暖師陳舜欣腦血栓驟逝 學生真情祝福「天上可以看到」

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣南新國小教師陳舜欣認真教學，將學生視如己出獲愛戴，血栓驟然離世讓師生不捨。圖／莊政道提供
嘉義縣南新國小教師陳舜欣認真教學，將學生視如己出獲愛戴，血栓驟然離世讓師生不捨。圖／莊政道提供

嘉義縣太保市南新國小教師陳舜欣近日在健身房運動時突昏倒，送醫診斷為右腦血栓，腦壓過大手術開顱減壓，但因腦幹受損嚴重，家屬忍痛決定拔管，11月16日病逝，讓學校師生悲痛不已，告別式今在嘉義市立殯儀館舉行，師生到場送她最後一程。

陳舜欣離世讓全校陷入哀痛，輔導室安排專輔老師入班輔導學生，幫助孩子們面對老師過世的消息。黃姓學生在信中寫道「我愛老師！想老師了」，言辭中滿是思念與不捨；另一名學生的母親則感謝陳老師的教導，稱她為「最溫暖的老師」，表達無限懷念。

家長委員葉建利說，陳老師教學能力卓越，在課堂上用心教導學生，耐心解答學生疑難雜症，也課堂外也盡心盡力，讓家長們學習到如何教育孩子、陪伴孩子成長，是不可多得教育楷模，最後與孩子一起出席告別式，送陳老師最後一程，學習生命教育課題。

校長莊政道說，陳舜欣畢業於嘉義師範學院社會教育學系，1999年起在南新國小服務，近10年來擔任低年級導師，在南新國小服務24年作育英才無數，對教學充滿熱忱，將學生視如己出，親師互動良好，受學生及家長愛戴不已。

莊校長表示，陳舜欣協助規畫跨領域課程、參與嘉縣特色認證及5G智慧學習學校計畫，展現專業與創意，為學校貢獻良多；曾鼓勵陳舜欣參加特殊優良教師選拔，但她謙虛婉拒，認為有其他優秀同仁值得推薦，如今遺憾應再多推陳舜欣一把，讓她在教職生涯獲得名符其實榮譽。

嘉義縣南新國小教師陳舜欣認真教學，將學生視如己出獲愛戴，血栓驟然離世讓師生不捨。圖／莊政道提供
嘉義縣南新國小教師陳舜欣認真教學，將學生視如己出獲愛戴，血栓驟然離世讓師生不捨。圖／莊政道提供
嘉義縣南新國小教師陳舜欣認真教學，將學生視如己出獲愛戴，血栓驟然離世讓師生不捨。圖／莊政道提供
嘉義縣南新國小教師陳舜欣認真教學，將學生視如己出獲愛戴，血栓驟然離世讓師生不捨。圖／莊政道提供
嘉義縣南新國小教師陳舜欣血栓驟然離世，學生感到傷心不捨，手寫卡片緬懷最愛的陳老師。圖／莊政道提供
嘉義縣南新國小教師陳舜欣血栓驟然離世，學生感到傷心不捨，手寫卡片緬懷最愛的陳老師。圖／莊政道提供

告別式 嘉義 教師

延伸閱讀

男星跌倒骨折驟逝！享壽75歲「積極治療想工作變遺願」

南投草屯鎮長簡景賢父喪還沒對年就驟逝 家屬不敢讓88歲母知曉

草屯鎮長簡景賢驟逝 投檢相驗死因為自然死亡

台灣陶藝先行者李亮一驟逝 陶博館今起辦紀念展緬懷

相關新聞

「北市棒球人才外流嚴重」大理高中曝三大原因

中華隊在12強棒球賽表現亮眼，議員憂北市棒球選手培育恐外縣市搶才。大理高中校長楊廣銓坦言，「棒球人才外流確實嚴重」，三大...

南新國小暖師陳舜欣腦血栓驟逝 學生真情祝福「天上可以看到」

嘉義縣太保市南新國小教師陳舜欣近日在健身房運動時突昏倒，送醫診斷為右腦血栓，腦壓過大手術開顱減壓，但因腦幹受損嚴重，家屬...

影／盧秀燕到清水國小參加校慶 男女老少都圈粉猛拍照

台中市長盧秀燕今天早上到清水區清水國小參加校慶，現場已有很多師生和家長，許多人聽到盧秀燕到場，都擠到講台前，男女老少都被...

新北雙溪高中、雙小通學步道啟用 以人為本安全上路

為改善校園周邊及行車安全，新北市雙溪區公所向中央申請雙溪高中和雙溪國小通學步道及周邊環境整建工程經費補助計畫，再加上市府經費支持，歷經三個月後，整體工程總算完工，今(22)日舉行通學步道啟用典禮，各界都來共襄盛舉，提供以人為本的安全人行步道，讓居民，學生，遊客行走在雙溪路上更安全。

新北淡水鄧公國小演藝廳大升級 市議員爭取經費完成

淡水區鄧公國小當中有一座演藝廳，而這裡除了是活動表演的場所，也是學校兒童樂團的練習場地，過去20年來使用到現在，也出現許多設備老舊的情況，因此透過新北市議員陳偉杰爭取經費之下，也已經完成大改造，市議員陳偉杰表示，看到學生所使用的場館煥然一新，也期待可以提供更好的學習環境，讓家長也放心。

鼓勵好好吃飯 南市崇學國小斥資300萬打造食育教室啟用

台南市崇學國小「滿心歡喜食育教室」今天揭牌啟用，結合公私資源300多萬元打造食育教室，教育局表示，台南市從學校營養午餐出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。