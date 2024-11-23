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「北市棒球人才外流嚴重」大理高中曝三大原因

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市大理高中棒球隊。圖／大理高中提供
台北市大理高中棒球隊。圖／大理高中提供

中華隊在12強棒球賽表現亮眼，議員憂北市棒球選手培育恐外縣市搶才。大理高中校長楊廣銓坦言，「棒球人才外流確實嚴重」，三大原因不外乎學校知名度、學校提供資源量、家長對於名校的迷思，建議市府放寬體育獎勵金發給辦法，北市體育局允諾研商提高獎補助。

北市高中端現有鋁棒組、木棒組的5校球隊，包含大理高中、陽明高中、南港高工、強恕高中、稻江商職。楊廣銓說，大理高中是傳統球隊，能提供給學生的獎補助、學雜費補助等資源，確實不如桃園平鎮高中、新北穀保家商來得優渥，目前經費來源為北市教育局與體育局、體育署，並無向社會募款等資金挹注。

楊廣銓指出，大理高中培養人才原則是要確保每位選手在鋁棒組、木棒組都能上場，校方於每年入學時跟家長說明，「取得穩定先發上場，才能被球探看得見」，同時為學生規畫職涯進廚房學餐飲，下午才到球場練習，藉此吸引更多學子留在北市。

他說，大理國中部、高中部棒球隊現有98名選手，國中端招募歡迎對棒球有興趣者，高中端徵才一定確保8名是國中部直升、其餘8人則全國徵才。大理高中近8年應屆畢業生獲選職棒選手共5人，最知名莫過於前職棒選手曹竣崵的兒子曹祐齊。

楊廣銓不諱言，儘管北市府對於棒球選手的學雜費補助、訓練補助等資源陸續補足，和平鎮高中、穀保家商等名校相比仍有差距；北市給予團體運動的獎勵條件比較嚴苛，要求全國賽前3名者才有，若有好成績，常是市長專簽，例如市長蔣萬安宣布加碼發獎金給12強設籍北市選手。

他說，全國頂尖賽事至少有60隊爭榮譽，要打到前8名是難上加難，尤其一級學校投入球隊發展每年至少150萬元起跳，大理又有高中部、國中部，更需資源挹注。如果北市府真正重視棒球運動，希望可放寬體育獎勵金發給辦法至前8名，並適用分級補助制度，「提高補助條件，選手就用成績回饋。」

楊廣銓期待，北市府能協助媒合社會企業，挹注資源推展學校棒球運動，期望藉此可以留住在地人才。

台北市體育局長王泓翔表示，北市棒球人才培育串連四級制度，從國小、國中、高中到大學，北市高中的賽事表現雖不及桃園平鎮高中、新北穀保家商等傳統名校，但長遠看來，北市在全國運動會、業餘的甲組聯賽都有好成績，例如台北興富發棒球隊今年稱霸全國甲組春季聯賽，全國運棒球項目比賽冠軍並榮獲四連霸。

王泓翔說，北市較為重視制度的建立，提供選手更優質的訓練、比賽場地、經費補助、運動科學防護等資源，以及輔導機制，但不會刻意針對明星選手去挖角。

他提到，體育局未來留才策略會與教育局共同研商，提高相關獎補助，甚至大巨蛋若釋出檔期，盼攜手遠雄提供場地給國高中棒球隊比賽，直言「好場地可培養出好選手」，希望各界一起為國家培養優秀人才。

北市府 棒球 運動 體育

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