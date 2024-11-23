影／盧秀燕到清水國小參加校慶 男女老少都圈粉猛拍照

台中市長盧秀燕今天早上到清水區清水國小參加校慶，現場已有很多師生和家長，許多人聽到盧秀燕到場，都擠到講台前，男女老少都被她圈粉猛拍照，還有一位媽媽看到小孩站在盧秀燕前，激動拍照手比讚。

盧秀燕今天早上9點抵達清水國小，許多在場的家長趕到講台前準備拍她照片，盧秀燕一上講台，多位家長拿起手機拍照錄影，盧秀燕在台上喊著「清水國小生日快樂」，家長們鼓掌歡呼，也有多位小朋友擠在講台最前面看盧秀燕；老舊校舍動土典禮後，還有家長搶著與盧秀燕合照。

清水區清水國小今天舉行128周年校慶運動會暨老舊校舍拆除重建動土典禮，市府將以1億1千多萬元經費拆除重建老舊校舍，市長盧秀燕及教育局長蔣偉民與地方民代到場共同主持開工，盧秀燕強調孩子們上課的安全最重要，民國116年8月完工後可提供學生更優質學習環境。

盧秀燕表示，市府接二連三的老舊校舍改建與落成，要讓家長放心，孩子也開心；后綜高中(國中部)老舊校舍去年底率先動土改建，10月豐原區豐田國小、大雅區大明國小的老舊校舍改建已開工，11月有清水區清水國中的老舊校舍改建完成落成啟用，霧峰區光正國小、大甲區日南國中、豐原區豐東國中的改建也將本月接連開工動土，今天清水區清水國小的老舊校舍改建也啟動，後續北屯區新興國小、龍井區四箴國中的老舊校舍也將改建。

蔣偉民說，清水國小這幾棟校舍設施設備已老舊，有使用安全上疑慮，市府積極向中央爭取經費，也自籌經費促成拆除重建工作，重建工程經費1億1366萬餘元為一般性補助款由市府編列預算執行；建築師融入百年底蘊的古蹟校園紋理，新校舍立面材質延續古蹟雅致的紅磚、白牆、灰瓦質感的設計，為校園增添活潑現代的律動感，預計興建地上3層樓，共12間教室，完工後可提供安全舒適且現代化的教學場域。