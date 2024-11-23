快訊

林淑芬再轟許銘春：不算什麼咖！退選高雄市長「希望知所進退」

12強賽Live／美國搶攻2分領先委內瑞拉 中華隊晉級冠軍賽路徑浮現

川普點名華裔黃之瀚任副國安顧問！曾是川金會幕後功臣

聽新聞
0:00 / 0:00

影／盧秀燕到清水國小參加校慶 男女老少都圈粉猛拍照

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市清水區清水國小今天舉行128周年校慶運動會暨老舊校舍拆除重建動土典禮，市長盧秀燕到場受到熱烈歡迎。記者游振昇／攝影
台中市清水區清水國小今天舉行128周年校慶運動會暨老舊校舍拆除重建動土典禮，市長盧秀燕到場受到熱烈歡迎。記者游振昇／攝影

台中市長盧秀燕今天早上到清水區清水國小參加校慶，現場已有很多師生和家長，許多人聽到盧秀燕到場，都擠到講台前，男女老少都被她圈粉猛拍照，還有一位媽媽看到小孩站在盧秀燕前，激動拍照手比讚。

盧秀燕今天早上9點抵達清水國小，許多在場的家長趕到講台前準備拍她照片，盧秀燕一上講台，多位家長拿起手機拍照錄影，盧秀燕在台上喊著「清水國小生日快樂」，家長們鼓掌歡呼，也有多位小朋友擠在講台最前面看盧秀燕；老舊校舍動土典禮後，還有家長搶著與盧秀燕合照。

清水區清水國小今天舉行128周年校慶運動會暨老舊校舍拆除重建動土典禮，市府將以1億1千多萬元經費拆除重建老舊校舍，市長盧秀燕及教育局長蔣偉民與地方民代到場共同主持開工，盧秀燕強調孩子們上課的安全最重要，民國116年8月完工後可提供學生更優質學習環境。

盧秀燕表示，市府接二連三的老舊校舍改建與落成，要讓家長放心，孩子也開心；后綜高中(國中部)老舊校舍去年底率先動土改建，10月豐原區豐田國小、大雅區大明國小的老舊校舍改建已開工，11月有清水區清水國中的老舊校舍改建完成落成啟用，霧峰區光正國小、大甲區日南國中、豐原區豐東國中的改建也將本月接連開工動土，今天清水區清水國小的老舊校舍改建也啟動，後續北屯區新興國小、龍井區四箴國中的老舊校舍也將改建。

蔣偉民說，清水國小這幾棟校舍設施設備已老舊，有使用安全上疑慮，市府積極向中央爭取經費，也自籌經費促成拆除重建工作，重建工程經費1億1366萬餘元為一般性補助款由市府編列預算執行；建築師融入百年底蘊的古蹟校園紋理，新校舍立面材質延續古蹟雅致的紅磚、白牆、灰瓦質感的設計，為校園增添活潑現代的律動感，預計興建地上3層樓，共12間教室，完工後可提供安全舒適且現代化的教學場域。

清水國小校長洪瑞佑表示，感謝各級長官支持、民意代表的協助、地方人士的關心，讓學校拆除重建工程順利進行；工程全部完工後，整個教學環境設施將更為完善，創造優質教學環境。

台中市清水區清水國小今天舉行128周年校慶運動會暨老舊校舍拆除重建動土典禮，市長盧秀燕到場受到熱烈歡迎。記者游振昇／攝影
台中市清水區清水國小今天舉行128周年校慶運動會暨老舊校舍拆除重建動土典禮，市長盧秀燕到場受到熱烈歡迎。記者游振昇／攝影
台中市清水區清水國小今天舉行128周年校慶運動會暨老舊校舍拆除重建動土典禮，市長盧秀燕到場受到熱烈歡迎。記者游振昇／攝影
台中市清水區清水國小今天舉行128周年校慶運動會暨老舊校舍拆除重建動土典禮，市長盧秀燕到場受到熱烈歡迎。記者游振昇／攝影
台中市清水區清水國小今天舉行128周年校慶運動會暨老舊校舍拆除重建動土典禮，市長盧秀燕到場受到熱烈歡迎。記者游振昇／攝影
台中市清水區清水國小今天舉行128周年校慶運動會暨老舊校舍拆除重建動土典禮，市長盧秀燕到場受到熱烈歡迎。記者游振昇／攝影
台中市清水區清水國小今天舉行128周年校慶運動會暨老舊校舍拆除重建動土典禮，市長盧秀燕到場受到熱烈歡迎。記者游振昇／攝影
台中市清水區清水國小今天舉行128周年校慶運動會暨老舊校舍拆除重建動土典禮，市長盧秀燕到場受到熱烈歡迎。記者游振昇／攝影
台中市清水區清水國小今天舉行128周年校慶運動會暨老舊校舍拆除重建動土典禮，市長盧秀燕到場受到熱烈歡迎。記者游振昇／攝影
台中市清水區清水國小今天舉行128周年校慶運動會暨老舊校舍拆除重建動土典禮，市長盧秀燕到場受到熱烈歡迎。記者游振昇／攝影
台中市清水區清水國小今天舉行128周年校慶運動會暨老舊校舍拆除重建動土典禮，市長盧秀燕到場受到熱烈歡迎。記者游振昇／攝影
台中市清水區清水國小今天舉行128周年校慶運動會暨老舊校舍拆除重建動土典禮，市長盧秀燕到場受到熱烈歡迎。記者游振昇／攝影

清水區 盧秀燕 豐原

延伸閱讀

12強賽／盧秀燕：今晚準備2500個太陽餅請大家嗑日挺台

國際地標+1！盧秀燕：安藤忠雄「童書之森」落腳台中

台中購物節消費登錄破130億！抽3名100萬現金 盧秀燕：明天等我電話

12強賽／明台日大戰 盧秀燕：吃爆太陽餅、嗑日挺台灣！

相關新聞

影／盧秀燕到清水國小參加校慶 男女老少都圈粉猛拍照

台中市長盧秀燕今天早上到清水區清水國小參加校慶，現場已有很多師生和家長，許多人聽到盧秀燕到場，都擠到講台前，男女老少都被...

新北雙溪高中、雙小通學步道啟用 以人為本安全上路

為改善校園周邊及行車安全，新北市雙溪區公所向中央申請雙溪高中和雙溪國小通學步道及周邊環境整建工程經費補助計畫，再加上市府經費支持，歷經三個月後，整體工程總算完工，今(22)日舉行通學步道啟用典禮，各界都來共襄盛舉，提供以人為本的安全人行步道，讓居民，學生，遊客行走在雙溪路上更安全。

新北淡水鄧公國小演藝廳大升級 市議員爭取經費完成

淡水區鄧公國小當中有一座演藝廳，而這裡除了是活動表演的場所，也是學校兒童樂團的練習場地，過去20年來使用到現在，也出現許多設備老舊的情況，因此透過新北市議員陳偉杰爭取經費之下，也已經完成大改造，市議員陳偉杰表示，看到學生所使用的場館煥然一新，也期待可以提供更好的學習環境，讓家長也放心。

鼓勵好好吃飯 南市崇學國小斥資300萬打造食育教室啟用

台南市崇學國小「滿心歡喜食育教室」今天揭牌啟用，結合公私資源300多萬元打造食育教室，教育局表示，台南市從學校營養午餐出...

秀才藝展熱情 高雄梓官國中票選模範生創民主典範

學校模範生怎麼誕生的？高雄市梓官國中有一場模範生選舉，各班級模範生參選人秀才藝展現自我，校方規畫投開票所，印製選票，讓師...

校舍集會場半世紀超老舊 板橋高中擬改建綜合體育館

新北市板橋高中校舍已超過半世紀，其中稱為莊敬堂的集會場合，為一樓挑高式建築，作為集會與籃球場使用但已相當老舊不敷使用，家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。