新北淡水鄧公國小演藝廳大升級 市議員爭取經費完成

淡水區鄧公國小當中有一座演藝廳，而這裡除了是活動表演的場所，也是學校兒童樂團的練習場地，過去20年來使用到現在，也出現許多設備老舊的情況，因此透過新北市議員陳偉杰爭取經費之下，也已經完成大改造，市議員陳偉杰表示，看到學生所使用的場館煥然一新，也期待可以提供更好的學習環境，讓家長也放心。

市議員陳偉杰表示，這次的淡水校園升級計畫，將鄧公國小演藝廳改造完成，而這一座演藝廳於設計當初，做為室內小型展演場館，於20年前啟用，一直以來是學生們的音樂教室以及樂團團練室，歷經了20年的使用，硬體設備已經老舊，舞台區及階梯已斑駁破損，突出的斜角也常造成學生絆倒的意外，原有設計的空間經過需求的轉變，許多樂器已沒有足夠的收納空間，因此爭取改造，讓環境更好。

陳偉杰指出，這次爭取經費，協助進行改造提升全校師生的使用品質，並確保安全，除了進行整體修繕，更換老舊器材，提升品質，更新演藝廳地面，將舊有鋪面改為平整的原木地板，更加舒適、安全，並且增加收納空間，解決樂器的收納需求。鄧公國小兒童樂團，一直以來都有優異的表現在更新教室後，也期盼鼓勵孩子們善用環境，繼續在這片土地上發光發熱。