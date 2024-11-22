新北雙溪高中、雙小通學步道啟用 以人為本安全上路

為改善校園周邊及行車安全，新北市雙溪區公所向中央申請雙溪高中和雙溪國小通學步道及周邊環境整建工程經費補助計畫，再加上市府經費支持，歷經三個月後，整體工程總算完工，今(22)日舉行通學步道啟用典禮，各界都來共襄盛舉，提供以人為本的安全人行步道，讓居民，學生，遊客行走在雙溪路上更安全。

由雙溪高中舞龍隊精彩演出揭開序幕，雙溪區通學步道啟用典禮在今(22)日熱鬧展開，這次通學步道的改善由雙溪國小一直延伸到雙溪高中，雙溪國小從原有的標線型人行道改為實體人行道，而雙溪高中則是將既有圍牆退縮新設人行空間。

雙溪高中校長葉俊士說，透過改善人行步道舖面，整合人行道，規劃人行步道等項目加以完善規劃建構，以提升人行步道品質，提供長年居民一處安全舒適的人行空間。

雙溪區區長林銚傑說明，這次整體改善經費一千六百多萬元，人行道改善長度共計571.8米，改善範圍共分3區，包含雙溪高中、雙溪國小及太平路人行道，感謝里長跟民眾配合，在施工期間造成之不便，也感謝雙溪高中的協助，願意將學校圍牆退縮，以利利用退縮空間來新設人行道，避免造成車道縮減情形，亦可提供民眾有更安全的人行通行空間。