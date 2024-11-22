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秀才藝展熱情 高雄梓官國中票選模範生創民主典範

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市梓官國中舉行模範生選舉。記者郭韋綺／翻攝
高雄市梓官國中舉行模範生選舉。記者郭韋綺／翻攝

學校模範生怎麼誕生的？高雄市梓官國中有一場模範生選舉，各班級模範生參選人秀才藝展現自我，校方規畫投開票所，印製選票，讓師生選出心目中的模範生人選，經過激烈票選競爭，今宣布當選人，三年三班王柏謙高票當選校級模範生，創下民主典範。

這場模範生選舉由三年級各班示範班級模範生推選，每班選出一名在才藝突出、熱心服務等方面表現卓越的學生代表，參與校級模範生競選，由師生投票選出心目中的模範生，投票時間為12日投票、13日開票。

學校舉辦模範生自薦發表會，讓投票人更瞭解參選者個人風采，各位候選人分別上台透過簡報、演講與才藝展示，所有參選人卯足全勁展現自我，有的抬槓鈴，有的彈鋼琴、有人秀歌喉。

還有參選人是舉重隊，現場舉起20公斤槓鈴，也有學生彈鋼琴，唱歌秀才藝，還有人秀出精湛籃球技藝，介紹自己學習歷程、服務事蹟與未來規畫，現場吸引大批同學、親友應援團現場支持，宛如星光大道比賽。

特別的是，各班親友團也熱情上台應援，以加油口號、創意表演等方式助陣，現場氣氛歡樂又趣味，學校也在走廊布置專業投票所，並印製選票，讓全校教職員工參與投票，為學生提供公開公平的競選平台。

校方今宣布當選人，三年三班王柏謙最終以高票當選校級模範生，成為全校公認學習榜樣，王柏謙校籃球隊隊長，球藝精湛，在團隊中展現卓越領導力，他待人和善、樂於助人，人緣超好，學業成績也相當優異，品德修養更眾人稱道，堪稱品學兼優。

校長楊玥玟讚揚所有參選者的努力與勇氣，她指出，模範生選舉活動不僅是榮譽象徵，更是對學生品格和能力肯定，也期許所有學生努力實現個人夢想，創造屬於自己精彩篇章。

高雄市梓官國中舉行模範生選舉。記者郭韋綺／翻攝
高雄市梓官國中舉行模範生選舉。記者郭韋綺／翻攝

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