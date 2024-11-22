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校舍集會場半世紀超老舊 板橋高中擬改建綜合體育館
新北市板橋高中校舍已超過半世紀，其中稱為莊敬堂的集會場合，為一樓挑高式建築，作為集會與籃球場使用但已相當老舊不敷使用，家長向議員黃淑君陳情希望改建，日前會勘後教育局正進行可行性評估，未來若通過將改建8層樓高綜合體育館。
議員黃淑君表示，板橋高中莊敬堂已經50多年，平常作為籃球場使用，但設備老舊隨著時代發展也已不敷使用，家長陳情希望校方改建，日前會同教育局會勘，未來希望能增加擊劍、羽球、籃球、游泳池及能容納2200人的集會大樓。另外板橋中山國小附幼空地也希望能增加遊具供學童使用。
教育局對此表示，板橋高中體育館新建可行性評估，教育局已於11月20日召開第一次審查會，決議後請學校依照委員建議修正再排查。另請校方於年底前提報修改後可行性評估計畫至教育局，預計明年1月底前第二次審議，如可行性評估順利通過，將依程序將送交市府進行財務收支及公有建物聯合審查。
教育局說，中山國小附幼目前校方預計於學校空地設置遊具，教育局請學校於年底前完成校內前置評估作業並報局申請，後續將再研議其可行性後辦理，以確保多元教保活動促進幼生整體身心發展。
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