快訊

12強賽／超強！中華隊8：2輾壓美國 晉級機會從鬼門關走回來

清大證實有意願整併中華大學！校長曝「這是好的機會」

12強賽／教頭曾豪駒也玩脆！東京發早安文引1.3萬讚 網：你火了

聽新聞
0:00 / 0:00

校舍集會場半世紀超老舊 板橋高中擬改建綜合體育館

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市板橋高中莊敬堂集會場合，為一樓挑高式建築，作為集會與籃球場使用但已相當老舊不敷使用。圖／黃淑君提供
新北市板橋高中莊敬堂集會場合，為一樓挑高式建築，作為集會與籃球場使用但已相當老舊不敷使用。圖／黃淑君提供

新北市板橋高中校舍已超過半世紀，其中稱為莊敬堂的集會場合，為一樓挑高式建築，作為集會與籃球場使用但已相當老舊不敷使用，家長向議員黃淑君陳情希望改建，日前會勘後教育局正進行可行性評估，未來若通過將改建8層樓高綜合體育館

議員黃淑君表示，板橋高中莊敬堂已經50多年，平常作為籃球場使用，但設備老舊隨著時代發展也已不敷使用，家長陳情希望校方改建，日前會同教育局會勘，未來希望能增加擊劍、羽球、籃球、游泳池及能容納2200人的集會大樓。另外板橋中山國小附幼空地也希望能增加遊具供學童使用。

教育局對此表示，板橋高中體育館新建可行性評估，教育局已於11月20日召開第一次審查會，決議後請學校依照委員建議修正再排查。另請校方於年底前提報修改後可行性評估計畫至教育局，預計明年1月底前第二次審議，如可行性評估順利通過，將依程序將送交市府進行財務收支及公有建物聯合審查。

教育局說，中山國小附幼目前校方預計於學校空地設置遊具，教育局請學校於年底前完成校內前置評估作業並報局申請，後續將再研議其可行性後辦理，以確保多元教保活動促進幼生整體身心發展。

板橋中山國小附幼空地，校方希望能增加遊具供學童使用。圖／黃淑君提供
板橋中山國小附幼空地，校方希望能增加遊具供學童使用。圖／黃淑君提供

教育局 體育館

延伸閱讀

粉塵飛散陳情無效新北居民激動輕生 民代批出人命市府才開罰

板橋男輕生前曾怨施工粉塵 工地若違規屬實市府將開罰

勞動部北分署長丟官 員工不滿結果：有靠山就可以神隱

敬老卡叫車長者霧煞煞 侯友宜：一個月評估1999能否轉接

相關新聞

校舍集會場半世紀超老舊 板橋高中擬改建綜合體育館

新北市板橋高中校舍已超過半世紀，其中稱為莊敬堂的集會場合，為一樓挑高式建築，作為集會與籃球場使用但已相當老舊不敷使用，家...

秀才藝展熱情 高雄梓官國中票選模範生創民主典範

學校模範生怎麼誕生的？高雄市梓官國中有一場模範生選舉，各班級模範生參選人秀才藝展現自我，校方規畫投開票所，印製選票，讓師...

游泳課不用穿襪子了 教育部補助台東高中改善泳池

台東高中因泳池底部石灰質沉澱容易割傷腳，學校要求學生穿襪子上游泳課，國民黨籍立法委員黃建賓指出，經持續爭取獲教育部核定新...

北市中正高中年度舞展博滿堂彩 精湛演繹青年內心情緒張力

台北市立中正高中舞蹈班今年邁入第38屆，年度舞展「逆」昨日一連兩場演出，吸引1600人到來，欣賞舞者精湛舞藝呈現青年內心...

新竹校園爆集體霸凌 國中學長欺凌學弟 拍裸體影片PO網

新竹縣某國中近期爆發校園集體強制性猥褻，國一新生小凱（化名）考入夢想的運動校隊，卻遭學長們欺凌，甚至拍下裸體影片上傳IG...

嘉市仁義中學財務狀況惡化列專輔 代理校長：會有捐款入帳解決困難

嘉義市私立棒球名校仁義中學下午被教育部列管專輔學校，代理校長陳漢宗說，學校財務困難，本月底會有熱心教育人士，捐500萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。