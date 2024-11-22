快訊

12強Live／6局上中華隊打線未敲安 仍3：2領先美國

公部門還有幾位謝宜容？賴清德要肅職場霸凌 只對一半

畫面曝！新北第二行政中心工地2吊塔掉落 1命危1輕傷1受困

游泳課不用穿襪子了 教育部補助台東高中改善泳池

中央社／ 台東縣22日電

台東高中因泳池底部石灰質沉澱容易割傷腳，學校要求學生穿襪子上游泳課，國民黨籍立法委員黃建賓指出，經持續爭取獲教育部核定新台幣1000萬元，全額補助游泳池改善。

網友6月間在社群網站Threads貼文，「穿襪子游泳真不錯，台東高中真棒」，同時附上台東高中體育組的建議「因游泳池池水為地下水，水質較硬，石灰質已是不可逆狀況，建議穿襪子下水」，貼文引起熱議。

校方當時出面說明，因向教育部體育署申請經費改善沒有通過，只好建議學生穿襪子游泳；教育部也說明，因學校申請項目不同，事後已安排專家前往現勘，允諾改善泳池問題。

黃建賓說，網路貼文很多人以為是開玩笑，這卻是台東高中學生親身經歷的事，令人心酸，經不斷爭取，教育部宣布核定1000萬經費，全額補助台東高中游泳池改善。

黃建賓指出，台東女中紅土跑道毀損，經常積水、雜草叢生，學生運動時容易受傷，今年多次在立法院向教育部爭取經費、舉辦會勘，終於也獲教育部核定1420萬元，全額補助改善操場及周邊設施整建。

黃建賓說，台東縣不像其他縣市經費多，教育資源相對貧乏，感謝教育部協助，會持續為東部學校爭取更多資源跟經費，提升台東學子就學品質及環境。

台東 教育部 襪子

延伸閱讀

「朝精緻辦學」旗美商工完成改善解專輔 私校工會：危機未解除

嘉市仁義中學財務狀況惡化列專輔 代理校長：會有捐款入帳解決困難

棒球名校仁義高中遭列專輔學校 4名學生放棄就讀校園無學生

旗美商工擺脫退場命運 嘉義、屏東兩校「財務狀況顯著惡化」再列專輔

相關新聞

游泳課不用穿襪子了 教育部補助台東高中改善泳池

台東高中因泳池底部石灰質沉澱容易割傷腳，學校要求學生穿襪子上游泳課，國民黨籍立法委員黃建賓指出，經持續爭取獲教育部核定新...

北市中正高中年度舞展博滿堂彩 精湛演繹青年內心情緒張力

台北市立中正高中舞蹈班今年邁入第38屆，年度舞展「逆」昨日一連兩場演出，吸引1600人到來，欣賞舞者精湛舞藝呈現青年內心...

新竹校園爆集體霸凌 國中學長欺凌學弟 拍裸體影片PO網

新竹縣某國中近期爆發校園集體強制性猥褻，國一新生小凱（化名）考入夢想的運動校隊，卻遭學長們欺凌，甚至拍下裸體影片上傳IG...

嘉市仁義中學財務狀況惡化列專輔 代理校長：會有捐款入帳解決困難

嘉義市私立棒球名校仁義中學下午被教育部列管專輔學校，代理校長陳漢宗說，學校財務困難，本月底會有熱心教育人士，捐500萬元...

新店大豐國小少棒二連霸 民代媒合建商贊經費扎根國球

中華隊賽前在外界不看好情況下跌破眾人眼鏡，前進東京出戰世界12強棒球賽四強賽，而新北新店大豐國小少棒隊也有類似經驗，今年...

棒球名校仁義高中遭列專輔學校 4名學生放棄就讀校園無學生

教育部私校退場審議委員會下午以財務狀況惡化為由，將嘉義市私立仁義中學列為專輔學校，棒球名校仁義前年向教育部申請去年復招獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。