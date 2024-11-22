北市中正高中年度舞展博滿堂彩 精湛演繹青年內心情緒張力

台北市立中正高中舞蹈班今年邁入第38屆，年度舞展「逆」昨日一連兩場演出，吸引1600人到來，欣賞舞者精湛舞藝呈現青年內心的情緒張力，具專業表演水準的演出獲得滿堂彩。校方表示，未來更致力於學生藝術文化的陶冶，明年國外移地學習將遠赴法國、義大利、美國。

中正高中舞蹈班1985年成立，今年舞展主題「逆 Ni，心之所向，逆風飛翔」，以芭蕾、武功、現代舞、民族舞等7個舞碼演繹青年面對人生選擇時，如何以意志力與決心突破社會框架，而能隨心之所向發展人生。校方說，這不只考驗舞蹈技巧、技術熟練，還有內心衝突、堅毅行動、沈重負擔及喜悅心情等情緒轉折的演繹。

校長江惠真表示，有別於以往，此次演出音樂融合中西文化，搭配京劇、閩南語歌曲歌詞與曲調。另外，整場演出由三年級學生帶領二年級擔綱，高一生則是工作人員，包辦雙語主持、場布、燈控、音控、道具等，也是讓他們實際感受舞台臨場高壓的訓練與學習。

昨日在北市藝文推廣處城市舞台登場的兩場演出，共吸引約1600人共襄盛舉，全台各地國小至大學舞蹈班科等11校學生受邀前來觀賞，台北歐洲學校、台北美國學校及各大學舞蹈系師長也到場。

江惠真說，一年一度的演出結合老師指導、學生創作、編舞作品、家長期待與教育支持，在舞台上展現台北藝術教育的成果，學生們也在演出完，紛紛流下激動眼淚。

她表示，舞蹈班學生今年二度到義大利佛羅倫斯舞蹈藝術節演出，預計明年暑假將再度前往。接下來，學校將更致力於學生藝術文化的陶冶，包含與美國Bossov Ballet Theatre線上實施古典芭蕾課程，學生有機會與俄羅斯舞者及教師學習。