新竹校園爆集體霸凌 國中學長欺凌學弟 拍裸體影片PO網

新竹縣某國中近期爆發校園集體強制性猥褻，國一新生小凱（化名）考入夢想的運動校隊，卻遭學長們欺凌，甚至拍下裸體影片上傳IG，小凱母親憤而報案提告。校方回應，已展開性平和霸凌調查，60天內完成，給家長與學生交代。

小凱母親受訪指出，兒子開心考上運動校隊，近期卻見孩子常沉默不語，甚至咬指甲，她原以為孩子擔心比賽，直到上周三看到兒子被學長欺負影片，讓她心痛。

畫面中，小凱在浴室被2名學長抓住手，小凱裸體喊著不要，其他學長訕笑用手機恣意攝影，影片中傳來陣陣嘻笑聲。小凱母親向校方表示，「幸好我孩子心智堅強，若在外宿中想不開，學校怎麼賠？」

小凱母親表示，14日前往學校僅有主任出面，且加害學生家長也未到校，她決定報警處理，避免其他學生受害。未料，竟有學長威脅小凱「你竟然敢找老師？」讓小凱相當害怕。

小凱母親隔天陪孩子做筆錄，她走出警局時告訴小凱「這不是你的錯，在學校要抬頭挺胸，該丟臉的是欺負你的人。」

校方回應，此案是學生赴外縣市比賽時發生，已組調查小組釐清真相，將安排學生個別晤談，強化教室走察與巡堂，積極處理後續狀況。目前已啟動校園性騷擾事件處理流程與校安、社政通報，20日內依法召開審查小組會議。

外傳涉嫌偏差行為的一名學長失聯，校方表示，家人已報警，校方報中輟處理，警方協尋中。校方呼籲一起幫忙這名學生，希望他面對錯誤，接受相關輔導，恢復學習。