新店大豐國小少棒二連霸 民代媒合建商贊經費扎根國球

中華隊賽前在外界不看好情況下跌破眾人眼鏡，前進東京出戰世界12強棒球賽四強賽，而新北新店大豐國小少棒隊也有類似經驗，今年再奪得新北市長盃少棒比賽冠軍。新北市議員劉哲彰媒合央北地產團隊捐助15萬元，盼幫助小球員扎根國球。

大豐國小今年奪新北市長盃少棒比賽冠軍二連霸，也再次拿下12月初代表新北市前往花蓮的台彩威力盃少棒賽的代表權，與全國各縣市勁旅爭奪冠軍，獎金最高100萬元。

總教練孟廖燦東指出，今年奪冠特別不容易，因為去年冠軍陣容主力多數畢業升上國中，因此普遍不被看好，但小球員在此情況下，一樣勇不放棄的精神，一路進到八強、四強、冠軍賽，最後奇蹟般地奪冠。

劉哲彰表示，學校沒有專用棒球場，這幾年協助建置並完善風雨打擊練習場地，也添購了器材車，不過每年龐大的外出比賽跟訓練經費還是急需各界支援協助；近期看到中華隊優異表現，其實都是從小紮根訓練的成果，因此也媒合地方企業，希望未來中華隊員中也能看到大豐小球員的身影。

代表央北地產團隊致贈訓練經費的蔡姓店長表示，經常看到大豐少棒的小球員從學校，跑步行經央北重劃區到河濱球場練球的過程，小球員在路上展現出努力不懈、開朗樂觀的精神，常常感染了央北團隊的叔叔阿姨們，而這樣的精神也正好與央北團隊的經營理念不謀而合，得知大豐少棒要代表新北參賽，因此提供贊助經費，除達成取之地方、用之地方的精神，更重要的是能幫助到小球員。

劉哲彰及央北地產團都說，除了為大豐少棒、新北少棒加油外，更一同為在遙遠的東京奮戰的中華隊，獻上祝福與加油聲，希望中華隊能在四強賽更上一層樓，拿下佳績。