快訊

獨／開業20年！台南「翰林茶館」文化店熄燈

謝宜容遭起底！網將矛頭轉向老牌醬油廠 雲林老鄰居這樣談論她

俄烏戰爭升溫…烏軍稱俄首發射洲際彈道飛彈 鎖定烏克蘭關鍵基礎設施

新店大豐國小少棒二連霸 民代媒合建商贊經費扎根國球

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市議員劉哲彰媒合央北地產團隊捐助新北新店大豐國小少棒隊15萬元，盼幫助小球員，紮根國球。圖／劉哲彰提供
新北市議員劉哲彰媒合央北地產團隊捐助新北新店大豐國小少棒隊15萬元，盼幫助小球員，紮根國球。圖／劉哲彰提供

中華隊賽前在外界不看好情況下跌破眾人眼鏡，前進東京出戰世界12強棒球賽四強賽，而新北新店大豐國小少棒隊也有類似經驗，今年再奪得新北市長盃少棒比賽冠軍。新北市議員劉哲彰媒合央北地產團隊捐助15萬元，盼幫助小球員扎根國球。

大豐國小今年奪新北市長盃少棒比賽冠軍二連霸，也再次拿下12月初代表新北市前往花蓮的台彩威力盃少棒賽的代表權，與全國各縣市勁旅爭奪冠軍，獎金最高100萬元。

總教練孟廖燦東指出，今年奪冠特別不容易，因為去年冠軍陣容主力多數畢業升上國中，因此普遍不被看好，但小球員在此情況下，一樣勇不放棄的精神，一路進到八強、四強、冠軍賽，最後奇蹟般地奪冠。

劉哲彰表示，學校沒有專用棒球場，這幾年協助建置並完善風雨打擊練習場地，也添購了器材車，不過每年龐大的外出比賽跟訓練經費還是急需各界支援協助；近期看到中華隊優異表現，其實都是從小紮根訓練的成果，因此也媒合地方企業，希望未來中華隊員中也能看到大豐小球員的身影。

代表央北地產團隊致贈訓練經費的蔡姓店長表示，經常看到大豐少棒的小球員從學校，跑步行經央北重劃區到河濱球場練球的過程，小球員在路上展現出努力不懈、開朗樂觀的精神，常常感染了央北團隊的叔叔阿姨們，而這樣的精神也正好與央北團隊的經營理念不謀而合，得知大豐少棒要代表新北參賽，因此提供贊助經費，除達成取之地方、用之地方的精神，更重要的是能幫助到小球員。

劉哲彰及央北地產團都說，除了為大豐少棒、新北少棒加油外，更一同為在遙遠的東京奮戰的中華隊，獻上祝福與加油聲，希望中華隊能在四強賽更上一層樓，拿下佳績。

劉哲彰 團隊

延伸閱讀

12強賽／悍將「雙戈」封鎖中華隊 富藍戈相約中華隊冠軍賽見

新店人隨到隨吃！韓式烤肉吃到飽「阿豬媽」單店限定「用餐8折」 倒數10天吃爆多汁烤肉、韓式炸雞

嘎琳自費花2萬4赴日當熱血應援團 感動大家團結一心

12強賽／投手戰！委內瑞拉2分砲定勝負 中華隊遭完封複賽敗局開場

相關新聞

旗美商工擺脫退場命運 嘉義、屏東兩校「財務狀況顯著惡化」再列專輔

教育部今日下午召開「教育部第2屆私立高級中等以上學校退場審議會」第3次會議，針對兩案進行審議。其中，高雄縣私立旗美高級商...

桃園某高中新生成長營學生「集體打地鋪」 挨批像難民營

桃園市某高中11月19日在埔心牧場舉辦2天1夜的新生成長營，卻被爆出因下雨女學生集體打地鋪狀況，根本就是難民營。校方今回...

新店大豐國小少棒二連霸 民代媒合建商贊經費扎根國球

中華隊賽前在外界不看好情況下跌破眾人眼鏡，前進東京出戰世界12強棒球賽四強賽，而新北新店大豐國小少棒隊也有類似經驗，今年...

棒球名校仁義高中遭列專輔學校 4名學生放棄就讀校園無學生

教育部私校退場審議委員會下午以財務狀況惡化為由，將嘉義市私立仁義中學列為專輔學校，棒球名校仁義前年向教育部申請去年復招獲...

竹縣實驗高中完成計畫圖初審 教育局：預計115年度招生

新竹縣政府推動縣立實驗高中，規畫落腳於竹北市西區的文小十用地，新竹縣議員陳凱榮今天質詢設校進度，要求在115學年度如期招...

經費不多卻很重要！竹市府優化國小至高中共9校設施

新竹市府積極投入經費補助校園設施改善，持續協助學校解決老舊設施問題，市府今指出，近期核定補助516萬元改善竹市9所學校，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。