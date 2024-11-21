棒球名校仁義高中遭列專輔學校 4名學生放棄就讀校園無學生

教育部私校退場審議委員會下午以財務狀況惡化為由，將嘉義市私立仁義中學列為專輔學校，棒球名校仁義前年向教育部申請去年復招獲准，結果只來4人，後學生放棄就讀，董事會決定轉型，但與有意入主企業條件未談攏，對仁義列專輔學校，地方人士及教育界預料中，記者致電學校及代理校長陳漢宗，都沒人接聽回應；藍姓前校長說，列專輔預期中。

仁義目前沒有學生就讀，6位教職員照常上班，薪資發放正常，原等待教育部同意轉型公文，準備轉型作業，如今列專案學校，轉型未如願，去年代理校長陳漢宗受訪表示，仁義面對少子化，與被列管專輔學校不同，轉型職校與需求人才的企業策略結盟，挹注資金，共創企業、學校雙贏。

仁義高中申請停招，前年向教育部申請去年復招獲准，招收普通班、餐飲科各1班共90人，結果只來4人，董事會決定轉型，與1家綠能公司及另1間安養機構策略聯盟，企業挹注資金助轉型職校，校方報教育部同意招生，明年開辦，校方與4名學生及家長溝通，因學生不願讀轉型的學科，同意放棄求學，校方報國教署。

復招的4名學生，有2人在職生在營建工地工作，另2名國中畢業生，去年9月開學上課1個多月，因在職學生上課不穩定，請假時數不能超過逾3分之1，上課須符合教育部規定，不能影響學生受教權，董事會決定轉型後，徵求學生意願，學生不願讀轉型的學科，同意放棄求學，校方協助學生轉讀夜校。