旗美商工擺脫退場命運 嘉義、屏東兩校「財務狀況顯著惡化」再列專輔

三芝國中活動中心是雨天教學的最佳場地，不過既有的磨石子材質，防滑係數不夠，學生們上體育課打球、運動容易打滑跌倒，不只影響學生的活動，也讓教師的教學受到限制，為了讓學生有好的學習環境，市議員陳偉杰協助爭取活動中心的地板全面修繕與換新，完工之後市議員陳偉杰也到現場關心，實際的動起來，要來檢查地板的完工狀況。

2024-11-20 19:55