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旗美商工擺脫退場命運 嘉義、屏東兩校「財務狀況顯著惡化」再列專輔

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
旗美商工改善期限到11月10日止，校長王光榮日前曾表示，董事會已清償債務。圖／翻攝自旗美商工臉書粉絲專頁
旗美商工改善期限到11月10日止，校長王光榮日前曾表示，董事會已清償債務。圖／翻攝自旗美商工臉書粉絲專頁

教育部今日下午召開「教育部第2屆私立高級中等以上學校退場審議會」第3次會議，針對兩案進行審議。其中，高雄縣私立旗美高級商工職業學校經審議免除專輔學校，但嘉義市私立仁義高中及陸興學校財團法人屏東縣陸興高中，兩校因財務狀況顯著惡化，被列入專輔學校，2年未改善需停招停辦。

教育部今日召開退場審議會，會後發布新聞稿表示，高雄縣旗美商工在2022年11月11日被列為專案輔導學校，改善期限到今年11月10日。教育部指出，經本次退場審議會出席委員二分之一以上同意，認定該校於改善期間屆期前已完成改善，無退場條例第6條第1項各款情形，免除列為專案輔導學校。

不過，教育部也指，嘉義市仁義高中及屏東縣陸興高中，經出席委員二分之一以上同意，均符合退場條例第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化」，嚴重影響校務正常營運，認定為專案輔導學校，並依退場條例第13條第1項給予學校改善期限2年。

教育部表示，後續將經本次退場審議會審議通過的專案輔導學校名單，公告於「私立高級中等學校專案輔導學校公告專區」，並將賡續提退場審議會審議加派學校專任教職員、學生及學者專家至少3人擔任該校法人董事，及加派學者專家1人擔任監察人，以強化專案輔導學校的治理。

嘉義 屏東縣 教育部

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