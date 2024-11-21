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竹縣實驗高中完成計畫圖初審 教育局：預計115年度招生
新竹縣政府推動縣立實驗高中，規畫落腳於竹北市西區的文小十用地，新竹縣議員陳凱榮今天質詢設校進度，要求在115學年度如期招生，此外他認為縣內新生兒年年增加，應提供好孕專車等便利的交通措施。對此，新竹縣長楊文科回應，實驗高中計畫圖初步審查通過，後續將會開工，趕上入學需求。另外好孕專車會再請社會處滾動式檢討及全盤考量。
陳凱榮表示，116學年度適逢龍年學子入學高中，就學的需求量大增，他要求縣府確實掌握設校進度，並於115學年度如期招生。教育局長楊郡慈說，目前已完成建築師遴選，今年10月7日完成規畫報告審查會議，並於11月13日完成基本設計審查，修正後通過，建築師刻正修正中。籌備處設立程序作業已完成，預計明年3月工程發包、8月底完工，115學年度招收4班共80人。
新竹縣新生兒出生數年年增加，竹北占全縣一半，陳凱榮指出，為保障孕婦搭車便利及安全，滿足孕婦在產檢、生產、回診、嬰兒預防醫療及心理諮詢時的乘車需求，應提供良好的交通便利措施，營造友善生養環境，期盼竹縣好孕專車可以啟航來造福孕婦。
楊文科回應，好孕專車補助構想，是他推動老中青幼通通照顧的一環，但需要與現行推動的相關福利政策進行盤點，包括新生兒營養補助、育有未滿2歲兒童育兒津貼及公共化準公共托育補助等，避免影響中央考核及補助款，會再請社會處滾動式檢討及全盤考量。
社會處補充，考量縣府多項社會福利措施，以及友善育兒相關軟硬體規畫、基礎建設建構中，為避免擴增非法定社福給付額度，而遭致中央考核扣分及扣減補助款，針對好孕專車計畫，將視中央社福政策，滾動檢討及調整竹縣社福服務。
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