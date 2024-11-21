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桃園某高中新生成長營學生「集體打地鋪」 挨批像難民營

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市某高中11月19日舉辦2天1夜的新生成長營，卻被爆出因下雨女學生集體打地鋪狀況，根本就是難民營。圖／翻攝自臉書我是中壢人
桃園市某高中11月19日舉辦2天1夜的新生成長營，卻被爆出因下雨女學生集體打地鋪狀況，根本就是難民營。圖／翻攝自臉書我是中壢人

桃園市某高中11月19日在埔心牧場舉辦2天1夜的新生成長營，卻被爆出因下雨女學生集體打地鋪狀況，根本就是難民營。校方今回應，因牧場場地整修，無法提供足夠室內場地讓學生搭帳篷，故規劃男生於風雨廣場棚下搭帳篷，女生於風車餐廳室內打地舖，學校與承辦的旅行社業者協調後，該項費用一律不收，未睡帳篷學生退費285元。

網路上有人發文表示，疑似旅行社沒處理好訂房事務，造成學生要打地舖睡地上，風大天氣又冷，根本就像是難民營。

校方解釋，每年新生成長營都是在同樣場地舉辦，新生成長營露營當晚又濕又冷天氣不佳，學校為考量學生安全與舒適度，請承辦的旅行社啟動雨天備案，不過現在該場地許多場館在整修，導致能使用的空間不多，無法提供足夠室內場地讓學生搭帳篷。

校方說，故規畫572位男學生於風雨廣場棚下搭帳篷，557位女學生於風車餐廳室內打地舖，然針對女生打地舖未使用到露營器材與場地的部分，學校與承辦的旅行社業者協調後，該項費用一律不收，未睡帳篷學生退費285元。

女生 旅行社 餐廳

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