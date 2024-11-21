經費不多卻很重要！竹市府優化國小至高中共9校設施

新竹市府積極投入經費補助校園設施改善，持續協助學校解決老舊設施問題，市府今指出，近期核定補助516萬元改善竹市9所學校，依各校需求針對飲水設備、課桌椅、活動中心設施等更新與維護，雖然補助金額不多，卻都是各校盤點後認為急需改善的設施，後續也會持續與學校繼續爭取中央經費，推動更多校園環境設施設備改造計畫。

市府指出，這次補助對象包含香山高中、南華、育賢、建華國中、三民、載熙、民富、新竹及東園國小共9校，進行設備更新與環境改善，根據各校需求，補助內容涵蓋學校飲水設備更換、課桌椅更新、活動中心設施升級等項目，以提升學校設施與環境品質。

教育處說明，具體補助項目包括三民國小與香山高中更換飲水設備，確保學童飲水安全；載熙國小更新課桌椅，提升學習舒適度；民富國小為活動中心更換投影機，提升大型活動視覺效果；建華國中進行活動中心油漆粉刷與舞台地板、特教辦公室與教室整修，改善活動空間；育賢國中午餐廚房設施設備改善以降低食安風險，並提升供膳品質。

新竹國小楓香樓外走廊及樓梯間油漆剝落、壁癌修繕及購置數位攝影機、校園戶外廣播設施、防災設備儲藏屋等設備；東園國小改善校園步道鋪面，確保學童通行安全；南華國中活動中心增設環場喇叭設備，提升音響效果，讓學生活動更加順利。

建華國中校長蔡之浩表示，感謝市府聽取學校需求與大力支持，活動中心油漆粉刷與舞台地板整修讓學校各項活動辦理的整體質量都會有所提升，特教辦公室與教室改善可以滿足特教生學習與生活的需求，讓老師也可就近提供照顧與協助。